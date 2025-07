Odstávka veľkej slovenskej banky: Žiadne platby kartou na internete! Nepôjdu ani ďalšie služby

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – jedna z veľkých bánk pôsobiac na slovenskom trhu chystá odstávku. Služby mBank nebudú dostupné niekoľko hodín. Fungovať nebude platba kartou na internete a pripraviť sa treba aj na to, že nebude dostupný ani internet banking, SEPA platby či mobilná aplikácia.

Banka informuje o dočasnej nedostupnosti niektorých svojich služieb na svojej webovej stránke. „Chceme všetkým našim klientom poskytovať vždy tie najlepšie možné služby, a tak jeden takýto upgrade plánujeme urobiť 20. 7. 2025 od 2:30 do 11:00 aj my. Pretože ale pôjde o väčší zásah do našich bankových systémov, nebudú počas neho fungovať niektoré naše kľúčové služby. Pôjde hlavne o platbu kartou na internete,“ uviedla banka.

Počas odstávky nebude k dispozícii ani internet banking, mobilná apka, SEPA platby, prijímanie SEPA okamžitých platieb, systém žiadostí o produkty, SMS a mLinka.

Je tiež možné, že po skončení odstávky bude potrebné aktualizovať stránku vášho internet bankingu. Urobíte tak kombináciou klávesov Ctrl+F5.

„Vopred sa ospravedlňujeme za spôsobené problémy. Vieme, že v bezhotovostnej dobe nejde len o drobnú nepríjemnosť. Okamžitý prístup k peniazom na vašom bežnom účte kedykoľvek a kdekoľvek by mal byť samozrejmosťou. Budeme sa snažiť všetky systémy znovu spustiť čo najrýchlejšie,“ dodala mBank.