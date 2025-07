Veľká ZMENA pre rodičov! Rodičovský príspevok má nové pravidlá: V TOMTO prípade strácate nárok na peniaze

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Rodičia malých detí, pozor. Pri posudzovaní nároku rodiča na tzv. predĺžený rodičovský príspevok v prípade dieťaťa vo veku do 5 rokov, ktoré nebolo prijaté do štátnej materskej školy, nastáva zásadná zmena.

Na zmenu upozornil na sociálnej sieti odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál. Ako vysvetlil, od 1. septembra 2025 má rodič nárok na rodičovský príspevok na dieťa vo veku 3 až 5 rokov, ktoré nebolo prijaté do štátnej MŠ, ak rodič podal v termíne od 1. mája do 31. mája žiadosť o prijatie dieťaťa do spádovej štátnej MŠ, ale dieťa do spádovej štátnej MŠ nebolo prijaté a rodič podal odvolanie a obec jeho odvolaniu nevyhovela, neposkytla dieťaťu predprimárne vzdelávanie ani v náhradných priestoroch a neoznámila mu žiadnu inú MŠ s kapacitnými možnosťami na prijatie dieťaťa.

Rovnako tak má rodič nárok na príspevok, ak obec jeho odvolaniu nevyhovela, dieťa definitívne do spádovej štátnej MŠ neprijala, neposkytla dieťaťu predprimárne vzdelávanie ani v náhradných priestoroch, oznámila mu inú MŠ, rodič do 20. júla podal do tejto MŠ žiadosť o prijatie dieťaťa, avšak ani táto iná MŠ dieťa neprijala.

„Úplne jednoducho: rodič má od 1.9.2025 nárok na ´predĺžený´ rodičovský príspevok vtedy, ak jeho dieťa nebolo prijaté do spádovej štátnej MŠ, rodič sa neúspešne odvolal a následne dieťa nebolo prijaté ani do inej - náhradnej MŠ, ktorú mu obec ponúkla (respektíve obec mu žiadnu inú - náhradnú MŠ neponúkla),“ uviedol Mihál.

Rozdiel oproti stavu, ktorý platil v roku 2024 je v tom, že rodič musí akceptovať umiestnenie dieťaťa nielen do spádovej MŠ ale aj do inej, náhradnej MŠ - ak to odmietne, nárok na predĺžený rodičovský príspevok nemá. Nárok nemá ani vtedy, ak dieťa nebolo prijaté do spádovej MŠ a rodič voči tomu nepodal odvolanie.

„Podľa prechodného ustanovenia, ak rodič poberal na dieťa "predĺžený" rodičovský príspevok podľa zákona účinného do 31.12.2024, oprávnená osoba má nárok na ´predĺžený´ rodičovský príspevok najdlhšie do 31. augusta 2025. Ak vám teda bol priznaný ´predĺžený´ rodičovský príspevok v septembri 2024, a dieťa medzitým nebolo prijaté do štátnej MŠ, máte právo ´dočerpať predĺžený ´rodičovský príspevok do augusta 2025. Od septembra 2025 sa nárok na ´predĺžený´ rodičovský príspevok posudzuje ´po novom´, viď vyššie,“ vysvetlil Mihál. Doplnil, že táto zmena má dopad aj na priznanie nezdaniteľnej časti na manželku ale o tom nabudúce.