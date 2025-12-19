PRIESKUM Vyhralo by PS pred Smerom! V parlamente aj Demokrati, nováčik Právo na pravdu mieša percentami

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali v decembri, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 23,6 percenta hlasov. S výrazným odstupom nasleduje strana Smer-SSD, ktorá dostala 17 percent hlasov a tretia priečka patrí strane Hlas-SD, ktorú by volilo 9,6 percenta oslovených.
Vyplýva to z priekumu agentúry AKO pre JOJ24. Na štvrtom mieste je hnutie Slovensko so zisko 8,9 percent hlasov, nasleduje SaS (7,4 percenta) a Republika (7 percent). Do parlamentu by sa dostalo aj KDH (6,6 percenta) a Demokrati (5,4 percenta).
Tesne pred bránami Národnej rady SR by skončila SNS (4,7 percenta). Nasleduje Magyar Szövetség - Maďarská alianci (3,9 percenta), Právo na pravdu (2,5 percenta) a Sme rodina 2,2 percenta. Všetky ostatné strany dostali menej ako 1 percento hlasov.
Prieskum sa konal na vzorke 1 000 respondentov v období 09. 12. - 16. 12. 2025.
Respondentom bola položená otázka: „Skúste si predstaviť, že by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí alebo môžete povedať aj nejakú inú.“
18,8 % opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 14,3 % deklarovalo, že by voliť nešlo, a 2,7 % opýtaných na otázku odmietlo odpovedať.