RADÍME Došlo vám zamietavé rozhodnutie zo škôlky? Na výber máte viacero možností: Dôležité sú termíny!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Do konca júna majú všetky škôlky na Slovensku čas, aby sa rozhodli, ktoré deti prijmú do škôlok, a ktoré nie. Tieto dni už má väčšina rodičov v rukách rozhodnutia a kým niektorí sa tešia, iní nie. Čo však robiť v prípade, ak sa rodičom dieťa do škôlky umiestniť nepodarilo?

Tí rodičia, ktorých dieťa do konca augusta, prípadne do konca roka dosiahne 3 roky, si podávali v máji prihlášky do škôlok. Podľa zákona majú riaditelia škôlok čas do 30. júna na to, aby rodičom poslali rozhodnutie, či ich dieťa do materskej školy prijali, alebo nie. v týchto dňoch už má väčšina v ruke dokument, ktorý rozhodol, ako bud pokračovať ďalej. Tí, ktorým dieťa prijali do škôlky, prípadne viacerých škôlok, sa teraz musia rozhodnúť, či dieťa umiestnia a ak áno, do ktorej. Tí, ktorí toľko šťastia nemajú, majú v súčasnosti na výber viacero možností. Aké?

Archívne VIDEO Intenzívne rokujeme o povinnej škôlke od 3 rokov dieťata, hovorí Erik Tomáš

Intenzívne rokujeme o povinnej škôlke od 3 rokov dieťata, hovorí Erik Tomáš (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Podať odvolanie

Zo zákona majú rodičia čas do 15 dní od doručenia rozhodnutia (teda odo dňa, kedy doručenie prevzali, prípadne im bolo doručené do elektronickej schránky) podať odvolanie. V ňom niekto môže byť úspešný, iný nie. Závisí od viacerých kľúčov, ako je vek dieťaťa, kapacita škôlky a podobne.

"Proti rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa do materskej školy môžu zákonní zástupcovia podať riaditeľovi príslušnej materskej školy odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku," informovalo ministerstvo školstva. V ňom by malo byť uvedené, kedy rodičom bolo rozhodnutie o neprijatí dieťaťa doručené, meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa a o ktorú škôlku sa jedná. Rovnako treba vypísať dôvody odvolania. V hlavičke odvolania rovnako musia byť základné informácie o rodičoch (mená a priezviská rodičov a adresy ich bydliska.

(Zdroj: Getty Images)

Súkromná škôlka

Tam, kde štátna škôlka nebola úspešná a rodič sa potrebuje vrátiť do práce, by mohli pomôcť súkromné škôlky. Tie si však rodičia musia hradiť z vlastného vrecka a nejde teda o lacný špás. Treba počítať s tým, že súkromná škôlka môže rodičov mesačne stáť aj 500 eur plus náklady na stravu.

Tí rodičia, ktorí umiestnia dieťa do súkromnej škôlky do troch rokov dieťaťa, môžu požiadať aj o príspevok na príspevok od štátu vo výške 280 eur. Ten je však viazaný na výkon zárobkovej činnosti rodiča (teda rodič musí zarábať), pričom nie je možné poberať súbežne aj príspevok na škôlku aj rodičovský príspevok. V takom prípade by o rodičák prišiel, ten je však oveľa vyšší, ako uvedený príspevok. Tí rodičia, ktorí umiestnia do súkromnej škôlky dieťa staršie, ako tri roky, nárok na tento príspevok nemajú, upozornilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Predĺžený rodičák

Rovnako majú niektorí rodičia nárok aj na tzv. predĺžený rodičák, ktorí je však mnohými kritizovaní. Nepočíta totiž so všetkými rodičmi, ale len tými, ktorých deti sa narodili do 31. augusta, teda do času, kedy ešte nezačal nový školský rok. Tí zákonní zástupcovia detí narodených od 1. septembra nárok na tento príspevok nemajú. Respektíve majú, ale nie hneď.

"V prípade, ak dieťa dosiahne vek 3 roky po auguste, rodičovi vznikne za predpokladu splnenia ostatných zákonom stanovených podmienok nárok na predĺžený rodičovský príspevok z dôvodu neprijatia dieťaťa do materskej školy z kapacitných dôvodov v nasledujúcom školskom roku (od 9/2026)," upozornil ÚPSVaR.

Iná situácia je v prípade, ak dieťa má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. "V takomto prípade si môže rodič požiadať o posúdenie zdravotného stavu dieťaťa na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak posudkový lekár vydá posudok, že dieťa má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, môže oprávnenej osobe vzniknúť nárok na rodičovský príspevok pri splnení ďalších zákonných nárok, najdlhšie do 6 rokov veku dieťaťa," uviedli.

Ďalšie možnosti

Podľa ÚPSVaR-u majú rodičia aj ďalšie možnosti. "V prípadoch, keď dieťa dovŕši 3 roky veku od 1. septembra a zanikne nárok na rodičovský príspevok, rodič môže zvážiť obrátiť sa na inštitúcie ponúkajúce výchovu a vzdelávanie detí v skoršom veku, alebo do detskej skupiny (bližšie info na VÚC), prípadne sa obrátiť na centrum voľného času," vysvetlili.

(Zdroj: pixabay.com)

Prečo deti u nás neprijímajú, ale v zahraničí áno?

V niektorých krajinách Európskej únie je štandardom, že deti, ktoré dosiahnu tri roky, sú automaticky umiestnené do škôlky a počíta sa s nimi. Jednou z takýchto krajín je aj Francúzsko. U nás, keď sa spýtate na dôvody, riaditelia zvyčajne povedia, že nie je dostatok kapacít v škôlke, hlási sa veľa detí a dieťaťu "zle vychádzajú roky". Podľa ministerstva školstva však prijímanie detí do škôlok na Slovensku prebieha prostredníctvom kľúčov, ktoré treba dodržiavať.

Na Slovensku totiž platí, že prednostné právo na prijatie do materskej školy každé dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, teda dovŕšilo 5 rokov. Následne deti s právom na prijatie, teda deti, ktoré do 31. 8. dovŕšia 4 roky veku a 3 roky veku. Deti od dovŕšenia dvoch rokov veku sa do materskej školy prijímajú len výnimočne, ak je voľná kapacita.

(Zdroj: Getty Images)

Ako však rezort školstva vysvetlil, ak "riaditeľ materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec alebo orgán miestnej štátnej správy v školstve, rozhodne na školský rok 2024/2025 alebo 2025/2026 o neprijatí najmenej desiatich detí vo veku od troch rokov do piatich rokov a proti najmenej desiatim rozhodnutiam o neprijatí bolo podané odvolanie, v lokalitách s nedostatkom priestorových kapacít sa predprimárne vzdelávanie môže poskytovať od 1. septembra 2024 do 31. augusta 2026 aj v iných priestoroch zabezpečených príslušným zriaďovateľom alebo zriaďovateľom cirkevnej materskej školy alebo súkromnej materskej školy so sídlom na území príslušnej obce, a to len so súhlasom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve."

Inými slovami - tam, kde je veľa detí do škôlky neprijali, a to už v "riadnom termíne" alebo po odvolaní, je možné vytvoriť dočasnú triedu napríklad v budove kultúrneho domu, obecného úradu, pričom musí takýto priestor prv schváliť príslušný Úrad verejného zdravotníctva. "Tieto priestory sa nevedú v sieti škôl a školských zariadení ako elokované pracoviská a predprimárne vzdelávanie v nich poskytuje materská škola určená zriaďovateľom," upozornili.

V prípade, ak dieťa do škôlky prijali skôr, ako má tri roky, rodič o rodičovský príspevok nepríde. Ten mu bude vyplácaný až do konca mesiaca, kedy má jeho dieťa tretie narodeniny. To potvrdzuje aj ÚPSVaR. "Na deti, ktoré dovŕšia 3 roky po 1. septembri, má oprávnená osoba nárok na rodičovský príspevok do dovŕšenia 3 rokov veku," uzavreli.