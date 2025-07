RAZIA na Ukrajine pre bombové hrozby na školách nasrdila českú políciu: Zatajenie Ruska aj akcia poza chrbát!

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky, Topky/Vlado Anjel, SITA/AP Photo/Petr David Josek)

BRATISLAVA – Polícia Slovenskej republiky odštartovala stredajšie ráno bombastickou informáciou – zverejnila správu o veľkej policajnej akcii Slovenska, Česka a Ukrajiny v ukrajinskom meste Dnipro pre bombové hrozby na školách zo septrembra 2024. Pridala a aj fotografiu z akcie. Avšak to, čo sa najskôr javilo ako veľký úspech bezpečnostných zložiek a ukážková spolupráca s našimi susedmi sa rýchlo zvrtlo. Česká strana totiž o akcii verejne zatiaľ informovať neplánovala a ťah našich policajtov, ktorí správu „vykričali“ do celého sveta, ju prekvapil. To však nebolo všetko, slovenská strana sa navyše stala terčom kritiky za to, že zamlčala, že aktivity zadržaného Ukrajinca s najväčšou pravdepodobnosťou financoval aktér z Ruska.

Slovenská polícia sa v stredu ráno na sociálnej sieti pochválila tým, že vyšetrovateľ odboru počítačovej kriminality v spolupráci s protiteroristickou centrálou a vládnou kybernetickou jednotkou CSIRT vykonáva od skorých hodín zaisťovacie úkony v meste Dnipro na Ukrajine. "Zaisťovacie úkony vykonávame v rámci spoločného vyšetrovacieho tímu SR, ČR a UA a súvisia s vyšetrovaním bombových hrozieb na školách zo septembra 2024. V rámci zaisťovacích úkonov bola zadržaná 1 osoba – štátny občan Ukrajiny, s ktorou sú momentálne vykonávajú procesné úkony," uviedli v stredu ráno. Zároveň prebiehali aj domové prehliadky a prehliadky iných priestorov na viacerých miestach v meste Dnipro, pri ktorých sa zaisťovala výpočtová a mobilná telekomunikačná technika.

Polícia tiež poďakovala kolegom z Ukrajiny a Českej republiky, že im pomáhajú pri vyšetrovaní bombových hrozieb, ktoré ohrozovali vyučovanie na slovenských a českých školách. "Nezáleží nám na národnosti páchateľa, záleží nám na to, aby bol páchateľ postavený pred súd a zodpovedal sa za svoje činy," uviedla slovenská polícia.

Česi nad nami len krútia hlavami

To, čo však už naša polícia prvotne neoznámila bolo, že aktivity muža, ktorého v súvislosti s vyšetrovaním vlaňajších bombových vyhrážok tisíckam škôl v Česku a na Slovensku zadržal na Ukrajine medzinárodný policajný tím zo SR, ČR a Ukrajiny, pravdepodobne financoval aktér z Ruska. Túto informáciu sa verejnosť dozvedela až od českých tajných – Bezpečnostnej informačnej služby (BIS). Český minister vnútra Vít Rakušan pripomenul, že o podozrení na ruské zapojenie v tomto prípade informovala česká kontrarozviedka ešte minulý rok. „Informácia o ruskej stope za týmito vyhrážkami, s ktorou už vlani prišla BIS, sa podľa slov spravodajskej služby zrejme potvrdila,“ komentoval aktuálny zásah na sociálnej sieti Rakušan.

Tým to však nekončilo. Ukázalo sa totiž, že Česi o akcii zatiaľ informovať vôbec ani nechceli a to, že tak urobila slovenská strana ako aj spôsob, aký to urobila, skritizovali. Vedúci tlačového oddelenia českého policajného prezídia Ondřej Moravčík vo vysielaní stanice CNN Prima News uviedol, že slovenská polícia o prípade informovala bez vedomia Čechov a dodal, že hlavnú úlohu v prípade mali Česi a Slováci im len pomáhali.

Podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana je škoda, akým spôsobom slovenská polícia v stredu informovala o spoločnom zásahu s českými a ukrajinskými kolegami v Dnipre. Podotkol, že česká strana o tom ešte informovať nechcela, lebo sa najskôr chcela dohodnúť na spoločnej komunikácii s ostatnými. Podotkol, že pri medzinárodnej spolupráci na takejto úrovni to býva zvykom. „V takej chvíli, keď medzinárodná spolupráca beží na skutočne vysokej úrovni, a to vrátane zapojenia slovenskej polície, býva zvykom, že napríklad aj po ministerskej línii a minimálne po línii vedenia jednotlivých zborov dochádza aj ku komunikačnej koordinácii, teda, že sa o takej dôležitej veci informuje v nejakom jednotnom tóne. Celkom otvorene priznávam, že naša polícia ešte dnes nechcela túto vec komunikovať. Chceli sme mať jednoznačnú komunikačnú stratégiu, dohodnúť sa s BIS, so slovenskými a prípadne aj ukrajinskými kolegami,“ povedal Rakušan. Dodal, že po tom, ako informáciu zverejnili Slováci, musela reagovať aj česká strana. „Spolupráca znamená aj koordináciu v komunikácii. Je to možno trošku škoda nakoniec inak veľmi kvalitnej spoločnej akcie,“ podotkol český minister vnútra.

Opozícia vyzýva Šutaja Eštoka na odstúpenie

Po prevalení sa informácií o možnom napojení zadržaného Ukrajinca na Rusko, o ktorom slovenská strana neinformovala, ako aj o tom, že Česi zatiaľ o akcii nahlas verejne hovoriť neplánovali na seba kritika našej polície ako aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka nenechali dlho čakať. „Namiesto toho, že takto spoločensky významná udalosť sa podarila odhaliť, zadržať páchateľa, tak teraz sa tu rozoberá, že prečo informovala slovenská polícia ako prvá, keď s celým vyšetrovaním nemala viac-menej nič spoločné, bola tam len do počtu. Prečo neinformovala o podstatných skutočnostiach, že kto je v pozadí tohto celého incidentu, že v pozadí tohto celého incidentu sú zrejme Rusi, ktorí si najali nejakého páchateľa alebo osobu z Ukrajiny, ktorá tento útok na naše školy vykonala,“ uviedol opozičný poslanec PS Jaroslav Spišiak. Dodal, že nezmariť dôkazy je oveľa dôležitejšie, ako informovať prvý a ohroziť vyšetrovanie. Strana opätovne vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) na odstúpenie.

Aj poslanec parlamentu za hnutie Slovensko Roman Mikulec sa odvolával na medializované informácie o tom, že slovenskí policajti mali o prípade informovať skôr, než žiadala česká strana. Mikulec tiež pripomenul, že informáciu o pravdepodobnom financovaní z Ruska priniesla až česká Bezpečnostná informačná služba. „Toto cielene slovenská polícia zabudla povedať, cielene o tom neinformovali. My sa pýtame, prečo,“ uviedol poslanec. Mikulec to označil za hanbu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

Šutaj Eštok aj polícia sa bránia

Slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok však našich policajtov bráni. „Odmietam dehonestovanie práce slovenskej polície a dôrazne žiadam všetkých, vrátane českých kolegov, aby boli vo svojich vyjadreniach zdržanliví a aby prejavili rešpekt, úctu a pokoru,“ uviedol minister.

Voči kritike sa ohradil aj policajný zbor. „Odmietame účelové znevažovanie rozsahu práce slovenskej polície v médiách, konšpirovanie o tom, že by sme mali zamlčiavať nejaké informácie alebo ich účelovo selektovať. Rozsah poskytnutých informácií v trestných veciach sa vždy odvíja od konkrétnej procesnej situácie a nesmie zmariť účel ďalšieho trestného konania,“ uviedli.