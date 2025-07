Nová letecká linka z Bratislavy: Do Bukurešti sa dostaneme až trikrát týždenne

BRATISLAVA - Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pribudne nová letecká linka do Bukurešti v Rumunsku od dopravcu Wizz Air. Prvý let spustí dopravca 28. októbra 2025. Lietať do hlavného mesta Rumunska bude počas zimného letového poriadku 3 x týždenne – v utorky, štvrtky a soboty lietadlom typu Airbus A321neo s kapacitou 239 miest.