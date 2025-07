Agrominister Takáč by mal okamžite odvolať šéfa štátneho podniku Lesy SR, tvrdí SaS

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) by mal okamžite odvolať z funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Tibora Menyharta. Uviedli to predstavitelia opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling (predseda SaS) a Alojz Hlina (poslanec za SaS). Menyhart by mal byť odvolaný podľa nich pre viaceré škandály v Lesoch SR. SaS plánuje na septembrovú schôdzu parlamentu podľa Hlinu predložiť novelu zákona o lesoch, ktorá by sprísnila expedíciu drevnej hmoty.

Hlina informoval, že v roku 2022 bola zavedená v Lesoch SR povinnosť pri expedícii dreva „okrem papierových vecí“ fotografovať nákladné auto, ktoré drevo odvážalo. „Ten príkaz bol a robilo sa to. Generálny riaditeľ Menyhart minulý rok však túto povinnosť zrušil. Ja som si dal prácu a zavolal som mu. On mi na otázku, čo je dôvodom zrušenia, povedal, že to obťažovalo, zdržiavalo to a bolo to drahé,“ priblížil Hlina.

archívne video

Neexistuje podľa Hlinu žiaden dôvod, prečo by sa malo rušiť fotografovanie, „ibaže by ste pôsobili v rámci nejakej organizovanej skupiny, ktorá ide lúpiť a kradnúť“. „Pán minister, vy máte teraz povinnosť okamžite odvolať generálneho riaditeľa štátnych lesov pána Menyharta,“ vyzval Hlina Takáča.

Opozičný poslanec zároveň kritizoval podmienky verejnej súťaže Lesov SR na sadenie stromčekov za 60 miliónov eur. „Prísne vzaté sa to realizovať nedá. Tam už sa ako keby predbežne ráta s tým, že sa časť peňazí potratí cestou. Je odhad, že sa z tých 60 miliónov eur stratí 30 miliónov eur. Preto je veľmi dôležité nájsť firmy, cez ktoré sa týchto 30 miliónov eur stratí. A nebudú nikomu chýbať a všetci budú ticho,“ povedal.

Zadanie súťaže je podľa Hlinu neštandardné

„Je neštandardne vysoká kaucia vo výške 200.000 eur, aby sa firma mohla zúčastniť. Má zároveň preukázať, že za posledné tri roky mala obrat 12 miliónov eur. To nedokáže žiadna z tých firiem, ktoré reálne sadia stromčeky. Je to ušité na niekoho veľkého, napríklad na ťažiara dreva, lebo ten tieto požiadavky súťaže vie preukázať. Ten si ‚pribalí‘ k sebe niekoho malého a ako keby v nejakom konzorciu sa na tom zúčastnia tí, čo reálne budú stromčeky sadiť. A tí dostanú možno tretinu z toho, za čo sa to vysúťaží,“ doplnil. „Chceme zároveň podať návrh novely zákona o lesoch na septembrovú parlamentnú schôdzu, že ak budú expedovať Lesy SR drevnú hmotu tretím subjektom, budú povinné to oznámiť obci, v katastri ktorej sa drevo expeduje, ako aj zástupcom neziskového sektora,“ dodal Hlina.