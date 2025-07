Meningitída u našich susedov! Záchranári vyšetrili 97 ľudí, dostali preventívne antibiotiká

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ROZTOKY - Záchranári v pondelok v noci vyšetrili v Roztokoch pri Prahe kvôli podozreniu na infekčnú meningitídu typu B 97 ľudí, preventívne dostali antibiotiká, nikoho nemuseli prevážať do nemocnice. Išlo o preventívnu akciu kvôli človeku, ktorý bol s nákazou hospitalizovaný. ČTK to dnes ráno povedala hovorkyňa stredajšej záchrannej služby Monika Nováková. Hygienici vykonali epidemické šetrenie, kontakty sú podchytené a nebezpečenstvo nehrozí, povedala dnes ČTK hovorkyňa stredočeských hygienikov Dana Šalamunová. Podrobnosti by malo podľa nej oznámiť ministerstvo zdravotníctva na tlačovej konferencii.

"Vyšetrili sme 97 ľudí, dostali preventívne antibiotiká, všetci zostali na mieste, nikto nebol v ohrození života. Ak by vykazovali akékoľvek príznaky, odhalíme to na mieste a celkovo k tomu pristúpime inak, ale to nebolo potrebné," povedala Nováková. "Kontakty sú podchytené, prípad je pod kontrolou a širšiemu obyvateľstvu nehrozí žiadne nebezpečenstvo," povedala Šalamunová. Nakazený človek je podľa nej hospitalizovaný v Motole. "Nemáme informáciu, že ostatní by mali nejaké príznaky," doplnila hovorkyňa.

Server Novinky.cz uviedol, že vyšetrenie, pri ktorom asistovali tiež hasiči a policajti, sa týkalo ľudí z ubytovacieho zariadenia na Tyršovom námestí, ktoré slúži ako vysokoškolské koľaje a v lete sú v ňom prevažne študenti z cudziny na výmenných pobytoch.