POTVRDENÉ! Obrovská investícia za miliardy je tu: Novú slovenskú jadrovú elektráreň postavia Američania

BRATISLAVA - Slovensko pripravuje výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, pričom očakávaná investícia by sa mala vyšplhať na 13 až 15 miliárd eur. Výstavbu by mala zrealizovať americká spoločnosť Westinghouse, no keďže to má byť bez verejnej súťaže, projekt zatiaľ vyvolal najmä kritické reakcie z radov opozície. Vláda tvrdí, že ide o strategický krok k energetickej sebestačnosti.