Dramatická zmena počasia: Slovensko zasiahli silné búrky, pripravte sa najmä v TÝCHTO lokalitách

Počasie počas tohto týždňa nebude významné slnečnými lúčmi a ani vysokými teplotami. (Zdroj: shmu.sk, TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Po vlnách júnových a už aj júlových horúčav je tu náhla zmena, ktorá sa nebude týkať len pár dní, ale takmer celého týždňa. Reč je o počasí, ktoré po tridsiatkových trópoch radí pomyselnú spiatočku a prinesie viac ako výraznú vlahu v podobe prehánok a intenzívnych búrok. Nadol pôjdu aj teploty, ktoré už nebudú dosahovať tropické úrovne. Zlou správou je to, že sa skloňujú aj možné povodne. Aspoň nie do nedele 13. júla, kedy sa má situácia opäť otočiť k slnečnej a letnej alternatíve.

archívne video

Do Bratislavy dorazili očakávané búrky (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Intenzívne lejaky počas nasledujúceho týždňa potvrdil portál imeteo.sk.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na nasledujúci týždeň vykazuje takmer všetky výstrahy od silného vetra až po búrky. Zatiaľ však ide len o výstrahy I. stupňa.

(Zdroj: shmu.sk)

Odborníci pripomenuli niekoľko zlých a dobrých správ v kontexte avizovaného schladenia a prehánok. Krajinu už totiž niekoľko týždňov skľučuje neskutočné sucho, za čo nie sú vďační ani farmári. Príchod vlahy je tou dobrou správou. Horčou je, že aj toto sa môže zvrtnú do extrému v podobe možných povodní. Počasie je pritom už od príchodu 20. rokov 21. storočia známe extrémnymi výkyvmi.

Niekoľkomesačné úhrny zrážok totiž môžu spadnúť počas tohto týždňa a po neúmernom suchu sa tak ľahko môžeme dostať do povodňovej situácie.

Búrkový bude aj pondelok a utorok 7. a 8. júla. Slovensko pritom už zažilo nočnú vlnu búrok z nedele na pondelok. "Zrážky už teraz od západu prichádzajú a nad stredným Slovenskom sa popoludní začnú tvoriť búrky. Tie budú na strednom a východnom Slovensku intenzívne," popisujú začiatok týždňa odborníci z imeteo.sk.

Priebeh týždňa prinesie tvorbu studeného frontu, kde by sa mala prehĺbiť tlaková níž, ktorá by sa mala asi až do víkendu, nachádzať nad našou oblasťou. Zmena od daždivých a zamračených dní by teda mala prísť až s príchodom soboty 12. alebo až nedele 13. júla.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

O konci hydrologického sucha už informuje aj štátny SHMÚ.

Hydrologické sucho sa nateraz na väčšine územia skončí, resp. aspoň zmierni Dlhodobý nedostatok plošných zrážok,... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Monday, July 7, 2025

Podľa odborníkov sa takmer všetky numerické modely, ktoré si imeteo.sk prevzalo z európskeho numerického modelu, zhodujú na tom, že tento týždeň prinesie do našej krajiny vlnu výdatných zrážok, ktoré označili až za "neuveriteľné". "Ako sme spomínali, tak situácia a rozloženie zrážok sa bude ešte určite meniť, ale pohľad na tri posledný výpočty numerického modelu ICON-EÚ veštia nielen koniec sucha, ale aj potenciálne povodne," dodali.

Hovorí sa o desiatkach milimetroch zrážok, no v prípade severu môže ísť až úhrny na hranici trojciferných hodnôt.

Riziko aj z hľadiska výpadku prúdu

Nedávne intenzívne búrky a silný vietor spôsobili výpadky v distribúcii elektriny najmä v regiónoch Bratislavy, Senice a Trnavy. Celkovo bolo od nedeľného (6. 7.) večera na západnom Slovensku zasiahnutých prerušením dodávky elektriny vyše 20-tisíc odberných miest. Aktuálne zostáva bez prúdu ešte 530 zákazníkov. Uviedla to hovorkyňa Západoslovenskej distribučnej (ZSD) Michaela Dobošová.

(Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Búrková činnosť sa podpísala na poškodení elektrických vedení z dôvodu popadaných stromov a polámaných konárov. "Celkovo bolo zasiahnutých prerušením dodávky energie vyše 20.000 odberných miest. Po nasadení všetkých dostupných kapacít vrátane ťažkej techniky v teréne sa nám podarilo obnoviť v priebehu víkendu distribúciu do takmer všetkých miest," spresnila Dobošová. Aktuálne zostáva bez prúdu ešte 530 zákazníkov. "V priebehu dnešného dňa predpokladáme úplné obnovenie dodávky elektriny do všetkých odberných miest," dodala.

Intenzívne búrky zasiahli v nedeľu večer a počas noci najmä oblasti západného Slovenska. Dôsledkom boli okrem iného aj popadané stromy a konáre. Železničné priecestie v Moravskom Svätom Jáne pre poruchu signalizačného zariadenia uzavreli.