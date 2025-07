Prichádza veľká zmena: Slováci, pripravte si kabáty a dáždniky! Ženie sa k nám ochladenie aj extrémne zrážky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Extrémne sucho, vysoké teploty, kolapsy ľudí. To je realita posledných dní, kedy bolo naozaj pekelné počasie. Farmári, záhradkári, aj mnohí iní sa modlia, aby sa trošku ochladilo a zapršalo, nech sa aj príroda trošku zregeneruje. Vyzerá to tak, že priania Slovákov sa naplnia. Už o pár hodín k nám príde zmena, ktorá prinesie ako ochladenie, tak aj želané zrážky.

Aktuálne trápi Slovensko extrémne sucho, ktoré je na väčšine územia. Veď za jún na niektorých staniciach napršalo len okolo 15 milimetrov zrážok, inde dvojnásobok, no nájdu sa aj stanice, kde padlo aj viac, ako 50 milimetrov zrážok. Napriek tomu situácia nie je dobrá a nepomáhajú ani vysoké teploty, ktoré posledné dni vystúpili aj nad 35 stupňov Celzia. Teraz však prichádza veľká zmena.

Podľa aktuálnych predpovedí vlna horúčav nateraz končí a teploty padnú aj o 15 stupňov Celzia. V nedeľu večer totiž z Rakúska a Maďarska prídu silné búrky, ktoré jednak donesú očakávané zrážky, ale aj ochladenie. Očakáva sa, že v pondelok až štvrtok nevystúpia teploty nad 20 stupňov Celzia, následne sa začne opäť otepľovať. Na víkend majú teploty opäť poskočiť na 27 stupňov Celzia, od nového týždňa nad 31 stupňov Celzia.

(Zdroj: SHMÚ)

Ako sme už spomínali, aktuálne obdobie sucha čiastočne zmierni vlna zrážok. Podľa odborníkov má padnúť v noci z nedele na pondelok na niektorých miestach aj 20 až 30 milimetrov zrážok. Podľa SHMÚ je predpoklad, že napríklad na stanici Gabčíkovo padne 33 milimetrov zrážok za 24 hodín, v Bratislave obdobne, v Dunajskej Strede dokonca 43 milimetrov zrážok. V Žiline a na východe Slovenska o niečo menej. Išlo by tak o množstvo zrážok, ktoré nespadlo na väčšine Slovenska za celý jún. Búrky, ktoré nad Slovensko prídu v nedeľu večer, budú postupovať západným Slovenskom a zaniknú v oblasti stredného Slovenska.

"Na východe Slovenska tentokrát búrky neočakávame a spadne tu aj najmenej zrážok. Zväčša do pondelka polnoci očakávame na západnom a strednom Slovensku úhrny do 10 až 30 mm, lokálne môže byť v dôsledku búrok aj viac. V pondelok bude postupovať cez západné Slovensko pásmo mierneho dažďa, a tak sa sucho aspoň trošku dočasne zmierni. No vo výhľade už máme príchod ďalšej vlny horúčav. V utorok a stredu príde zrejme ďalšia vlna plošných zrážok na celé územie, aj na východ územia, a výdatne nás zrejme zaleje. Takže je tu nádej, že na celom Slovensku spadne od nedele večera do štvrtka večer zväčša 20 až 40 mm zrážok," informoval portál Severe weather Slovakia na sociálnej sieti.

AKTUALIZÁCIA - NEDEĽA ⛈️ + Perfektná správa na utorok a stredu 😍😍 Dnes, v sobotu 5.júla už začína byť zrejmé, že zajtra... Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Friday, July 4, 2025

Podľa nemeckého modelu ICON by najviac zrážok malo padnúť v okolí Trenčína, Žiliny, Vysokých Tatier, ale aj Košíc a Michaloviec, a to od 50 do 70 milimetrov do štvrtkového rána. V okolí Bratislavy má padnúť do 45 milimetrov zrážok, na juhozápade a juhu od 15 do 30 milimetrov. Najmenej zrážok padne práve na juhozápade Slovenska a v okolí Nitry, Zvolena, Lučenca a Veľkého Krtíša.

Predpovedané množstvo zrážok od nedele do štvrtku rána. (Zdroj: meteologix.com)