Pre požiar bytu v Brusne evakuovali 13 ľudí, nevylúčili cudzie zavinenie

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)

K požiaru bytu privolali hliadku pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva PZ. „Policajti po príchode na miesto našli pred bytom v dyme ležať muža v bezvedomí, ktorého okamžite preniesli do bezpečia a poskytli mu prvú pomoc. Následne ho prevzali do opatery záchranári, ktorí ho vo vážnom stave odviezli do nemocnice. Ošetrenie potrebovali aj zasahujúci kolegovia, ktorí sa nadýchali splodín horenia,“ uviedla polícia.

V dôsledku požiaru došlo k obhoreniu zariadenia bytu a k zadymeniu spoločných priestorov. Podľa zisťovateľa príčin vzniku požiarov nie je vylúčené cudzie zavinenie.