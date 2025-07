Migaľ do svojho konfliktu s Rašim a Kaliňákom už zamiešal aj Druckera: Minister školstva exhlasákovi vrátil úder!

Migaľ zamontoval do konfliktu s bývalým vedením MIRRI aj Druckera. (Zdroj: TASR/Lukáš Mužla, Jakub Kotian, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Rozdelenie eurofondov je na začiatku letných prázdnin mimoriadne diskutovanou témou, keďže prišla aj vzbura zo strany autorít v oblasti samospráv. Zmrazenie stoviek miliónov eur sa stalo do tej miery neúnosné, že sa už začali ozývať aj bývalé vedúce osobnosti MIRRI ako šéf parlamentu Richard Raši a jeho pravá ruka Michal Kaliňák, ktorý je už pár mesiacov štátnym tajomníkom na rezorte vnútra. Ministra investícií Samuela Migaľa vinia z pochybenia a zapričínenia blokácie týchto peňazí. Migaľ po ich slovách spomenul ministra školstva Tomáša Druckera ako autora kritizovaného zákona. Ten sa voči Migaľovi okamžite ohradil!

Raši vnímal kritiku z radov regiónov a aj od predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozefa Božika. Preto zorganizoval tlačovku, kde žiada okamžité odblokovanie 200 miliónov eur pre samosprávy. "Keď chceme mať eurofondy na regióny aj po roku 2027, tak tento základný predpoklad, že o peniazoch rozhodujú regióny, nemôžeme zrušiť. Aj preto existuje Rada vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ, kde sa všetky zmeny, ktoré majú byť, majú odkonzultovať dopredu. Keby sa to udialo, tak by sa nestalo, že na vládu príde návrh, ktorý berie peniaze regiónov bez toho, aby o tom vôbec tušili. Regióny sú na čerpanie európskych peňazí pripravené," pustil sa predseda NR SR do politiky MIRRI.

Po boku Rašiho stál aj štátny tajomník Michal Kaliňák, ktorý sa ku kritike pridal a na tlačovej konferencii sa zúčastnili aj ďalšie vedúce osobnosti z radov samospráv.

Kritizujete zákon pána Druckera, odkázal im Migaľ

Iniciatívu Rašiho zorganizovať tlačovú konferenciu o pár hodín "ocenil" samotný minister MIRRI Samuel Migaľ zverejnením kritického statusu. Ten opäť útočil na šéfa parlamentu a jeho niekdajšieho pobočníka Kaliňáka. Vraj kritizujú návrh zákona, s ktorým mal vyrukovať ich stranícky kolega z Hlasu-SD Tomáš Drucker. "A ja som s jeho návrhom súhlasil a súhlasím. Vždy som si tiež vážil spoluprácu so ZMOS, ako apolitickú a odborne zdatnú organizáciu," doplnil Migaľ, no pokračoval jeho osobným sklamaním z toho, že ZMOS sa mení na politickú organizáciu. Migaľ z tohto vývoja už dlhodobo viní jeho vedenie na čele s Božikom.

Drucker ostal prekvapený, veď si pokojne vyžiadajte záznam, odkázalo ministerstvo

Po týchto slovách Migaľa ostal prekvapený aj samotný minister školstva, ktorý vraj Migaľa na negatívne dôsledky zákona upozornil. "Uvedené tvrdenie je nepravdou. Strana Hlas ani žiadny jej minister nenavrhoval žiadne krátenie samospráve. V skutočnosti minister investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie pán Migaľ navrhol počas rokovania vlády úpravu uznesenia vlády na zrušenie výnimky z flexibility pre samosprávu, čím by došlo k zablokovaniu 400 miliónov eur," zareagoval rezort školstva na Migaľove tvrdenia cez riaditeľku odboru komunikácie a marketingu Katarínu Kohútikovú.

"Minister Drucker ho na to upozornil, že týmto jeho návrhom, ktorý predložil dôjde k zablokovaniu 400 miliónov eur a nie 200 miliónov eur, ako minister Migaľ avizoval po rokovaní s koaličným partnerom. K uvedenému je možné si vyžiadať záznam z rokovania vlády, ktorý toto preukazuje," odbila Migaľove tvrdenia komunikačná kancelária ministerstva školstva.