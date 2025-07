Huliakovi nejde karta: Prehratý súd za výroky voči ochranárovi, musí sa mu ospravedlniť a zaplatiť mastnú pokutu!

Huliak sa musí Hletkovi ospravedlniť. (Zdroj: Facebook/Majo Hletko, TASR/Jakub Kotian)

O rozsudku informoval na sociálnej sieti Hletkov advokát a zároveň člen mimoparlamentných Demokratov Michal Kiča, ktorému sú envirotémy blízke. Koniec-koncov, pôsobil aj na spriaznenom rezorte ako štátny tajomník v čase, keď bol pri moci premiér Eduard Heger.

✅ SÚD ROZHODOL: RUDOLF HULIAK SA MUSÍ OSPRAVEDLNIŤ OCHRANÁROVI ❗️Okresný súd Zvolen dnešným rozsudkom zaviazal ministra... Posted by Michal Kiča on Thursday, July 3, 2025

Začalo to slovami o hypotetickej verejnej poprave

Vzťahy medzi Huliakom a Hletkom sa vyostrili v čase častých výskytov medveďov v blízkosti rodinných obydlí. Huliak v tom čase ešte zašiel ešte ďalej a podľa Denníka N sa neštítil hovoriť ani o o "obesení ľudí", ktorí boli za štúdiou o počte medveďov na Slovensku. Práve v tejto súvislosti hovoril aj o ochranárovi Mariánovi Hletkovi. "Uprostred futbalového zápasu by vypratali štadión cez prestávku, postavili by tam kôl a takéhoto človeka by obesili, doslovne a do písmena obesili," vyhlasoval Huliak vo videu. "Potom by pohrabličkovali, tú mŕtvolu by niekde rozprášili v mori a pokračoval by futbalový zápas ďalej s dobrým pocitom, že sa zbavili darmožráča," doplnil.

Nekompromisný rozsudok aj po slovách o krvi na rukách bieloruskej turistky

Huliak však zrejme teraz zhasol úsmev, keďže podľa posledného rozsudku Okresného súdu Zvolen sa Hletkovi musí nielen ospravedlniť, ale mu aj zaplatiť ujmu dobrého mena vo výške 7 500 eur. Huliak okrem iného tvrdil aj to, že Hletko "má na rukách krv bieloruskej turistky", ktorú pred rokom šelma zabila.

"Rudolf Huliak tvrdil, že Marián Hletko je zodpovedný za smrť bieloruskej turistiky, ktorá prišla o život v roku 2024 po incidente s medveďom hnedým, že má na rukách jej krv, že mal byť dohodárom a brať peniaze za nič alebo za protištátnu činnosť, mal sa cez neziskovú organizáciu ‚nacicať‘ na eurofondy a manipulovať a vymazávať štatistiky o počte medveďov. Huliak v spore trvajúcom od júna 2024 nielenže nedokázal preukázať pravdivosť svojich tvrdení, naopak, žalobca ich pravdivosť dôkazmi vyvrátil. Žalovaný Rudolf Huliak je povinný podľa rozsudku doručiť Mariánovi Hletkovi vlastnoručne podpísané písomné ospravedlnenie za tieto výroky a uznať ich nepravdivosť," napísal v statuse Kiča.

Huliak a verejnosť

Huliakovi sa však ani v pozícii šéfa rezortu nedarí získať si priazeň verejnosti, pričom sú medializované aj chvíle, kedy ho viackrát vypískali na športových eventoch a zápasoch a tiež sa veľa rozprávalo o jeho napätých vzťahoch so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH). Tie sa vyostrili hlavne po majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji z mája, kedy si posielal veľavravné odkazy s prezidentom SZĽH a bývalým ikonickým reprezentantom Miroslavom Šatanom.

Cesta do ministerského kresla

Huliak sa mal podľa pôvodných plánov stať ministrom životného prostredia, čo však v roku 2023 odmietla prezidentka Zuzana Čaputová a kompromisom vládnej koalície bol nakoniec Tomáš Taraba. Do ministerského kresla sa Huliak dostal až po vládnej kríze z tohto roka, kedy sa na základe prílepku v koaličnej zmluve stal ministrom v pozícii nominanta za Smer-SD a vystriedal tak Dušana Keketiho na športovom rezorte.

