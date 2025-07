Taraba zvýšil pomoc o ďalších 24,7 milióna eur: Ide o program Obnov dom

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Juraj Moravčík vysvetlil, že aktuálna výška finančných prostriedkov v šiestej výzve dosahuje 107,54 milióna eur. Prvýkrát sumu navýšil minister vo februári tohto roku z pôvodných 28,5 milióna eur na 82,84 milióna eur a v utorok o ďalších 24,7 milióna eur na súčasných 107,54 milióna eur. „Naším cieľom, už od začiatku nového spôsobu manažovania výziev z programu Obnov dom, je priebežné dofinancovanie výzvy tak, aby mohli byť bez systému tzv. rýchlych prstov postupne uspokojení všetci žiadatelia, ktorí sa uchádzajú o finančný príspevok z Plánu obnovy a odolnosti SR a splnili podmienky výzvy,“ povedal Moravčík.

Program Obnov dom

Program Obnov dom, ktorý spravuje SAŽP, je podľa Tarabu úspešným projektom, ktorý doručuje administratívne jednoduchšiu aj adresnejšiu pomoc ľuďom po celom Slovensku. „Domácnostiam sme už preplatili za obnovu domov 210 miliónov eur, ktoré už majú na účtoch. Ide o takmer 14.000 rodinných domov, ktoré zvýšili svoju energetickú efektívnosť,“ poznamenal Taraba.

SAŽP priebežne presúva peniaze z nezrealizovaných renovácií rodinných domov a z projektov, ktoré nedosiahli úsporu primárnej energie vyššiu ako 60 percent. „Je to systém, pri ktorom ani euro nevyjde nazmar,“ tvrdí MŽP. Teraz je možné podporiť 5660 žiadateľov, ktorí sa zapojili do šiestej výzvy a splnili podmienky. Ostatní žiadatelia budú zaradení do rezervného zoznamu, tzv. zásobníka projektov a po uvoľnení ďalších financií im agentúra pošle zmluvu.