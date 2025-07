Bratislavský samosprávny kraj vydal povolenie na predčasné užívanie novej električkovej trate v Petržalke

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

BRATISLAVA - Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy, vydal začiatkom týždňa povolenie na predčasné užívanie novej električkovej trate v bratislavskej Petržalke. Povolenie je dočasne obmedzené, a to do kolaudačného rozhodnutia. Vydané povolenie zároveň ešte nie je právoplatné, plynie zákonná 15-dňová lehota na odvolanie. Vyplýva to z rozhodnutia BSK, ktoré vydal 30. júna. Upozornil na to portál imhd.sk.