Novú trať električky v Petržalke chce mať hlavné mesto skolaudovanú v roku 2026

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

BRATISLAVA - Hlavné mesto by chcelo mať novú električkovú trať v bratislavskej Petržalke skolaudovanú v prvom kvartáli 2026. Presný čas odhadnúť nevie, keďže proces kolaudácie a vydanie rozhodnutí nie je podľa magistrátu úplne v jeho rukách. Prekážky však nevidí. Uviedol to hovorca Bratislavy Peter Bubla. Električka má začať premávať po novej radiále 27. júla, niektoré stavebné práce budú pokračovať aj po tomto termíne.

„Práce na stavbe a dokončovanie niektorých objektov stavby, ktoré však už nemajú priamy vplyv na prevádzku električky, sa budú realizovať aj po jej spustení a sú plánované ešte v rámci augusta. Následne podáme žiadosť o kolaudáciu,“ skonštatoval Bubla s tým, že neevidujú žiadne prekážky brániace kolaudácii. Poukazuje aj na kladné stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva týkajúce sa hlučnosti.Aj po termíne spustenia električky do premávky, ktoré je naplánované na 27. júla, sa bude pokračovať v prácach na niektorých stavebných objektoch. Týka sa to najmä premostení cez Chorvátske rameno na Kutlíkovej ulici a prislúchajúcich objektov v tejto časti. Dokončovať sa však majú aj lávky a rampy pre peších na nadjazde Panónska, kde dôjde k prepojeniu električiek a autobusov.

(Zdroj: TASR/Dano Veselský)

„Predpokladáme, že v septembri by mal byť prestupný uzol kompletne stavebne ukončený, jeho spustenie bude závisieť od povoľovacích procesov,“ podotkol Bubla.Pokračovať sa má aj v odstraňovaní chýb a nedorobkov na stavbe.

Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa už niekoľkokrát posúval. Mesto viackrát deklarovalo, že robí všetko pre to, aby bola trať do prevádzky spustená na jar 2025, následne sa spomínal prelom mája a júna. Istý čas o presnom termíne magistrát nehovoril.Bratislavský samosprávny kraj, ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy, vydal začiatkom týždňa povolenie na predčasné užívanie novej petržalskej električkovej trate. Povolenie je dočasne obmedzené, a to do kolaudačného rozhodnutia. Hlavné mesto ako stavebník pôvodne žiadalo o vydanie kolaudačného rozhodnutia, avšak koncom júna svoj návrh zmenilo na žiadosť o povolenie časovo obmedzeného predčasného užívania stavby.

Na nosný dopravný systém čakala mestská časť Petržalka i celá Bratislava desiatky rokov. Pôvodnú predstavu metra neskôr nahradil projekt električky, ktorý naštartovali a výrazne posunuli bývalí primátori Bratislavy Milan Ftáčnik a Ivo Nesrovnal.