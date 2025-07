Z trhu sťahujú známy LIEK! ŠÚKL varuje, môže byť kontaminovaný... TOTO je problémová šarža

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Z trhu sťahujú liek Zaditen, kvapky do očí, používané na liečbu sezónnej alergie. Dôvodom je zistená anomália vo výrobe, ktorá by mohla viesť ku kontaminácii.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku Zaditen, int opo 1x5 ml (fľ.LDPE), ŠÚKL kód 33168 z trhu. "Sťahovanie z trhu sa vzťahuje na šaržu s číslom 4V64 s dátumom exspirácie 30. 9. 2026," informoval ŠÚKL s tým, že liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení.

"Dôvodom stiahnutia predmetnej šarže lieku Zaditen je zistená anomália počas výroby, ktorá by mohla viesť k mikrobiálnej kontaminácii lieku. Stiahnutie šarže lieku Zaditen z trhu má preventívny charakter," dodáva ústav.

Na čo sa liek používa

Zaditen je očná roztoková instilácia. Používa sa u dospelých, dospievajúcich a detí starších ako 3 roky na liečbu sezónnej alergickej konjunktivitídy (zápal spojoviek, svrbivé, slziace, červené alebo opuchnuté oči a/alebo mihalnice). "Ak užívate predmetnú šaržu lieku, odporúčame, aby ste sa poradili s vaším ošetrujúcim lekárom," vyzýva ŠÚKL s tým, že liečba pacientov nebude ohrozená, pretože na slovenskom trhu sú dostupné iné lieky v rovnakej liekovej forme a rovnakými terapeutickými indikáciami. Dodáva, že rozhodnutie o vhodnej liečbe musí stanoviť ošetrujúci lekár.