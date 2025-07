Vodná príšera na Slovensku? VIDEO V obľúbenom jazere natočili záhadného tvora

(Zdroj: Repro foto Instagram/mn_z_nm)

Zelená Voda je jedna z najstarších a najkrajších lokalít na západnom Slovensku, ktorú Slováci s obľubou navštevujú. Jazero využívajú na člnkovanie, windsurfing ale aj plávanie. Posledné si asi mnohí radšej rozmyslia. Dôvodom je záhadná "príšera", ktorá obýva v tomto jazere.

"Keď už máme u nás dole na Považí v lesoch medvede, prečo by sme nemohli mať cca 1,5 m žraloka v jazere?," znel popisok videa, ktoré uverejnil Marek na sociálnej sieti. Zachytil na ňom neznámeho tvora, ktorý sa skrýva v hlbinách Zelenej vody. V tej chvíli sa nachádzal na padleboarde a ani sa nepohol. Na prvý pohľad veľká ryba ozaj pripomínala žraloka.

Autor videa vyzval tipovať, o akého živočícha by mohlo ísť. Podľa viacerých reakcií v komentároch to pravdepodobne je tolstolobik. "Tolstolobik, už bol na tom jazere chytený minimálne trikrát," zaregoval jeden z komentujúcich s tým, že ho vždy vrátia naspäť do vody. "Tolstolobik zbiera planktón pri hladine," napísal ďalší.

Ako to pri takýchto príspevkoch býva, aj tu zazneli humorné reakcie. "Keď nemáš prachy na dovolenku v Egypte, a tak Egypt dorazí k tebe domov," zažartoval jeden v komentároch pod príspevkom. "Ruská špionážna ponorka," zareagoval s humorom ďalší. V niektorých však video vzbudilo obavy. Jeden by podľa eho slov okamžite odplával na breh, a to tak rýchlo, že by ani telefón nestihol vytiahnuť. "Preto sa kúpem všade len do pol pása. A keď vidím toto, asi to znížim na po kolená," zareagovala Slovenka.