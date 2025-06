DETAILY tragédie na Zlatých Pieskoch! Tomáš (†39) sa šiel z festivalu schladiť, viac ho nevideli: Slová kamarátky

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Počas víkendu prialo počasie a vysoké teploty hnali ľudí osviežiť sa. Na Zlatých Pieskoch, kde sa konal festival, však nápad zaplávať si v jazere skončil tým najhorším možným spôsobom. 39-ročný Tomáš z Nitry, ktorý bol účastníkom festivalu, sa viac z jazera živý nevrátil.

Ako opisujú noviny.sk, krátko po 15.30 h sa rozhodol ísť Tomáš do vody. Potom ho už nikto nevidel. "Päť minút po tom sme sa išli kúpať a mysleli sme si, že ten jeden chlapec, tiež plešatý sme si mysleli, že je on. On vždy zmizol. Celý deň bol opitý strašne, a behal kade tade, urazený bol," opísala kamarátka zosnulého. Jeho priatelia si neskôr mysleli, že šiel do stanu. Až keď sa dlhšiu dobu neozýval si uvedomili, že niečo nie je v poriadku. Večer o siedmej zalarmovali esbéeskarov, na miesto následne dorazili viaceré záchranné zložky a začala sa pátracia akcia.

Nezvestného muža našli mŕtveho

"Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II spoločne s príslušníkmi poriečneho oddelenia Prezídia Policajného zboru SR od včera intenzívne pátrali po osobe mužského pohlavia. Dnes (29. 6.), krátko pred 11.00 h bola policajtmi nájdená a vytiahnutá bez známok života z jazera na Zlatých pieskoch 39-ročná osoba mužského pohlavia," informoval bratislavský krajská policajný hovorca Lukáš Pecek s tým, že presné príčiny ako aj okolnosti smrti osoby mužského pohlavia určí až zdravotno-bezpečnostná pitva.

V tejto súvislosti polícia apeluje na verejnosť k zodpovednému a opatrnému správaniu pri letných aktivitách v jazerách a vodných tokoch. "Nevystavujte sa zbytočnému riziku, nekúpte sa ani nepotápajte pod vplyvom alkoholu alebo drog," vyzýva.