Šokujúce skoky v štátnom PRIESKUME: Čísla, ktoré ste ešte nevideli, kopec hráčov je mimo parlamentu!

Výsledky ešte aprílového prieskumu až v týchto dňoch vyplávali na povrch a zverejnili ich Aktuality.sk. V apríli by voľby vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 24 percent. Druhý by bol Smer-SSD s asi 5-percentným odstupom na 19,1 percentách. Tretí by bol Hlas-SD so 14,4 percentami.

Odlišné výsledky od súkromných agentúr

Bizarnejšie už vyznievajú výsledky, ktoré nasledujú za týmito stranami, pretože výkon jednotlivých subjektov sa dosť významne odlišuje od výsledkov, ktoré už mesiace produkujú už zmienené súkromné agentúry.

KDH by získalo 8,3 percenta a bolo by na štvrtom mieste. Do parlamentu by sa šokujúco a ledva-ledva dostala Republika s 5 percentami a to by bolo pre parlamentné strany všetko.

Zvyšné subjekty by sa už pritom podľa štátnej agentúry v apríli ocitli mimo plénum a nejde o žiadne "no name" strany. Pred bránami by skončili Demokrati so 4,7 percentami a predbehli by dokonca aj liberálov zo Slobody a Solidarity (4,7 percenta). Hnutie Slovensko by sa do parlamentu nedostalo tiež a získalo by 4,4 percenta hlasov.

Akú-takú radosť by však mohol mať predseda SNS, ktorý síce vo februári hromžil, no teraz by už získal 3,5 percenta, čo je oproti februárovému 1,5 percentu citeľné zlepšenie aspoň na štátny príspevok. Nasleduje ešte Maďarská aliancia s 3,2 percentami a Sme rodina s 2,4 percentami.

Narasty a poklesy

V princípe sa dá povedať, že si pohoršili PS, Smer, Republika, Demokrati, Aliancia a Sme rodina. Ostatní majú väčší či menší nárast, no najväčší zaznamenal Hlas, a to z februárových 11,5 percenta.

Je však minimálne otázne, prečo sa štátna agentúra rozhodla aprílové čísla nezverejniť a priniesol ich až konkurenčný spravodajský portál. Ten dokonca zaslal Štatistickému úradu množstvo otázok, na ktoré však ani po týždni nedostali odpoveď.