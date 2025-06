Veľké novinky z Tarabovho rezortu: Vláda dala zelenú projektu centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Vybudovaním Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania vznikne športový areál, ktorý bude spĺňať medzinárodné štandardy pre organizáciu vrcholových podujatí, napr. rýchlostná kanoistika, veslovanie, plávanie, triatlon a podobne,“ priblížilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Očakáva dlhodobo udržateľnú prevádzku areálu, ktorý bude vo vlastníctve štátu, v správe VV. Projekt počíta s vybudovaním modernej infraštruktúry, premostenia cez Jarovecké rameno aj kvalitným čistením odpadových vôd.

Náklady súvisiace zo zabezpečením a realizáciou projektu sa predpokladajú v sume približne 19 miliónov eur. „V rámci prvej etapy, ktorá zahŕňa zabezpečenie projekčných prác, prípravu územia, vybudovanie základnej obslužnej infraštruktúry a časti športových objektov, sa predpokladajú náklady vo výške približne 7,9 milióna eur, ktoré budú hradené zo zdrojov, ku ktorým má podnik VV právo hospodárenia,“ priblížilo MŽP.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rezort predložil tento návrh na udelenie súhlasu na vládu preto, že nejde o vodnú, respektíve energetickú stavbu, ktorú podnik v rámci svojej činnosti bežne realizuje. Tvrdí, že VV má k dispozícii ľudské zdroje a disponuje odbornými znalosťami. „Hoci výstavba projektu ako celoštátneho centra športu nie je bežnou činnosťou podniku VV, jeho úloha ako investora sa javí ako účelná,“ skonštatovalo ministerstvo.

Areál v lokalite Zemník v katastrálnom území Jaroviec, kde sa má stavba stavať, vznikol podľa MŽP pôvodne ako materiálová jama v rámci budovania Vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros. V tom čase ju na základe požiadavky Slovenskej kanoistiky vykopali v tvare, ktorý spĺňal súťažné a rozvojové parametre areálov pre vodné športy. V rámci dlhodobej spolupráce podniku VV a Slovenskej kanoistiky postupne zmenili areál tak, aby v ňom mohli byť usporadúvané slovenské a v malom rozsahu aj medzinárodné podujatia a využívali ho pre každodennú športovú činnosť mládeže, vysvetlil envirorezort.

Projektovú dokumentáciu obstarala Slovenská kanoistika a bratislavská mestská časť Jarovce vydala v roku 2021 právoplatné územné rozhodnutie na stavbu Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania.

Tomáš Taraba po rokovaní z Úradu vlády SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) označil schválenie projektu za zlomový moment. „Šport, ktorý priniesol toľko medailí Slovensku bude mať dôstojné zázemie. Myslím, že to bude jeden z najlepších areálov v Európe,“ podotkol Taraba. Kanoistika je podľa prezidenta Slovenskej kanoistiky Martina Stanovského najúspešnejší slovenský šport v olympijských disciplínach. Športovci v ňom dosiahli 21 olympijských medailí, z toho 16 vo vodnom slalome a päť v rýchlostnej kanoistike.

„Rýchlostnej kanoistike chýbalo zázemie na Zemníku, ktoré by bolo špičkovým národným centrom, kde by sme mohli usporadúvať vrcholné podujatia, a takisto to pomôže nielen mládeži a vrcholovému športu, ale aj deťom, ktoré chcú športovať,“ povedal Stanovský s tým, že na tento moment čakali dlho.

Spolupráca VV a Slovenskej kanoistiky sa podľa riaditeľa podniku Petra Moldu začala už vlani pri areáli divokej vody v Čunove, kde opravovali objekty v havarijnom stave. Verí, že spolupráca bude pokračovať aj pri Zemníku.