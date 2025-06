Ďalší COMING OUT v slovenskej politike: Známy poslanec progresívcov vystúpil v pléne a všetkým padla sánka!

Poslanec Sabo priznal príslušnosť ku LGBTI komunite. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Začali sa parlamentné prázdniny, no rozprava pred ich začiatkom sa pléne točila okolo novelizácie ústavy a nastolení "hrádze proti progresivizmu". To sa dotklo aj viacerých poslancov z klubu Progresívne Slovensko a nechýbal medzi nimi ani zákonodarca Michal Sabo. Ten sa rozhodol reagovať rázne a v pléne priznal príslušnosť k známej komunite a tým pádom aj svoju orientáciu.

VIDEO Pozrite si, ako Michal Sabo poslancom odhalil svoju príslušnosť ku komunite LGBTI:

Poslanec Michal Sabo spravil coming out v pléne (Zdroj: Facebook/Michal Sabo • Progresívne Slovensko)

Ohľadom novelizácie ústavy sa však koalícia na poslednú chvíľu s KDH úplne nedohodla, keďže sa postavili na odpor hneď dvaja poslanci kresťanských demokratov. Nesplnili tak potrebnú ústavnú väčšinu 90 hlasov, čo viacerým opozičným poslancom prišlo vhod. No ešte predtým bolo v rozprave pomerne napäté ovzdušie.

Vystúpil aj samotný Sabo z Progresívneho Slovenska, ktorý už absolútne nič neskrýval. "Som syn, brat, strýko, som váš kolega, som člen LGBTI komunity, muž môjho muža, ale pre mnohých z vás som nejaká kultúrno-etická otázka," vyhlásil Sabo v pléne Národnej rady, ktorý tým narážal aj na plánovane modifikácie v ústave. Tie by sa napríklad dotli intersex ľudí.

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

"Možno by ste presne vedeli ako a čím žijeme. Ako nám prípadne viete pomôcť k dôstojnejšiemu, k rovnejšiemu životu. Takému, ako aspoň sčasti má majoritná spoločnosť. Keby ste sa o nás zaujímali, neboli by sme pre vás žiadna otázka. Ani kultúrna, ani etická, ani žiadna iná," doplnil Sabo s tým, že by poslanci možno videli aj to, že príslušníci LGBTI komunity sa v ničom nelíšia od ostatných poslancov.

Nie všetci to vedeli

Krok poslanca priznať svoju sexualitu prekvapil aj mnohých na sociálnych sieťach, keďže niektorí do týchto dní netušili o jeho orientácii. Viacerí z nich sú vďační, že tak urobil a že jeho vystúpenie v parlamente prinieslo sondu do jeho života a života ďalších príslušníkov komunity LGBTI.

(Zdroj: Facebook)