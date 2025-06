Temná prognóza pre Slovensko: Ekonomika výrazne spomaľuje, ceny aj dane rastú, varuje rozpočtová rada!

(Zdroj: Getty Images)

RRZ zásadne znížila svoj odhad rastu slovenskej ekonomiky pre rok 2025 na 1,4 %, čo je pokles o takmer 0,4 percentuálneho bodu oproti predchádzajúcim predpokladom. Dôvodom je kombinácia viacerých negatívnych faktorov – zhoršenie zahraničného prostredia, vysoká globálna neistota, ale aj dopady konsolidačných opatrení, ktoré sú podľa rady nevyhnutné pre ozdravenie verejných financií.

„Konsolidácia verejných financií, ktorá je vzhľadom na ich zlý stav nevyhnutná, je ďalším zdrojom dočasného oslabenia slovenskej ekonomiky, pričom jej zvolená štruktúra, postavená prevažne na zvyšovaní daní (najmä firemných), toto oslabenie ešte predĺži,“ varuje RRZ. Neistota v oblasti colných politík a globálnych konfliktov zároveň brzdí domáci dopyt a investičnú aktivitu.

Medzi pozitívne faktory patria podľa RRZ len potenciál na reštart zbrojárskeho priemyslu a možné predĺženie čerpania plánu obnovy, ktoré by mohli zmierniť negatívne dopady.

Inflácia spomalí len dočasne, ceny však pôjdu hore

Inflácia by mala v tomto roku dosiahnuť 3,9 %, pričom zvýšenie daní k nej prispelo až 0,6 percentuálnymi bodmi. RRZ však upozorňuje, že skutočný nárast cien je do veľkej miery tlmený plošným dotovaním energií, ktoré znižuje cenové šoky, no zároveň výrazne zaťažuje štátny rozpočet. Ak by vláda od tejto politiky upustila, inflácia by v roku 2026 mohla vyskočiť až na 4,6 %, čo by ešte viac zasiahlo spotrebu domácností.

V roku 2026 RRZ očakáva mierne vyšší rast ekonomiky na úrovni 1,7 %. „Prispejú k tomu zvýšené investície z plánu obnovy a tiež predpokladané predvolebné nižšie tempo ozdravovania verejných financií. Na základe doterajších politík súčasnej vlády v oblasti úpravy regulovaných cien, zhoršenia makroekonomických vyhliadok a absencie detailnejších informácií o stave zámeru pripraviť adresnú schému predpokladá RRZ v hlavnom scenári, že vláda do roku 2027 už nepristúpi k zreálneniu cien energií pre domácnosti,“ doplnili odborníci.



Tým ich podľa RRZ dočasne ochráni pred rastom inflácie a zabráni ďalšiemu útlmu spotreby. Plošné dotovanie regulovaných cien plynu a tepla do konca roku 2027 však bude znamenať pre verejné financie dodatočný náklad približne 750 miliónov eur, podčiarkla rada.

Výroba Volva môže pomôcť



Pozitívnejší vývoj RRZ očakáva až v roku 2027, keď by mal ekonomiku podporiť nábeh výroby v automobilke Volvo. Do tej doby však ostane rast tlmený – v roku 2026 sa očakáva rast 1,7 %, v roku 2027 1,6 %. Zlepšenie by mohlo nastať aj vďaka znižovaniu globálnej neistoty – napríklad po očakávanej dohode USA a EÚ o clách, ktorá by mohla naštartovať investície a zahraničný obchod.

Ak sa nenaplnia optimistické predpoklady, Slovensko čaká slabý rast pod úrovňou potenciálu, rast cien a dodatočné fiškálne tlaky. Rada preto upozorňuje, že zlá štruktúra konsolidačných opatrení môže mať dlhodobé dôsledky na výkon celej ekonomiky.