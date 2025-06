Talianska polícia odhalila rozsiahle daňové úniky pri predaji ropy 'Ndranghetou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

RÍM - Talianske úrady zaistili majetok v hodnote 140 miliónov eur v rámci rozsiahleho vyšetrovania daňových únikov týkajúcich sa obchodovania s ropou, ktoré viedla kalábrijská mafia 'Ndrangheta. Oznámila to vo štvrtok talianska finančná polícia, informujeme podľa agentúry DPA.

Dovedna päť spoločností je podozrivých zo zapojenia do podvodného obchodovania riadeného 'Ndranghetou, ktorá sídli v Kalábrii, no pôsobí na medzinárodnej úrovni. Razie prebehli v Taliansku i v Nemecku. Zaistených bolo 80 nehnuteľností, a to len na území Talianska, a tiež 28 podnikov, tri z nich v Nemecku. Išlo o majetky spoločností, ktoré sa zaoberali obchodovaním s ropou, prepravou a prenájmom nehnuteľností. Zadržaných bolo aj vyše 80 vozidiel, viacero luxusných hodiniek a zhruba milión eur v hotovosti.

Zapojené boli aj schránkové spoločnosti či miestni realitní agenti

Operácia nazvaná Andrea Doria, ktorú koordinovali kalábrijskí prokurátori bojujúci proti mafii, odhalila sofistikovaný systém podvodov pri obchodovaní s ropou, ktoré umožňovali istým spoločnostiam vyhnúť sa plateniu daní z pridanej hodnoty či spotrebných daní. Zapojené doň boli aj schránkové spoločnosti či miestni realitní agenti.