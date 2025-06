Slovensko a Maďarsko sa blížia k dohode v súvislosti s výstavbou Gabčíkova

premiér SR Robert Fico (Smer-SD) a podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Slovensko a Maďarsko sú takmer dohodnuté na ukončení niekoľkoročného sporu v súvislosti s výstavbou Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Následne bude potrebný súhlas vlád a zmena medzinárodnej zmluvy. V utorok to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) s tým, že vo veľmi blízkej a dohľadnej budúcnosti predstúpia s dohodou pred verejnosť.

„Dohoda, ktorú pripravujeme, má veľký predpoklad na to, aby spôsobila, že Slovensko bude mať vzťahy s Maďarskom upratané, vyvážené, transparentné a Dunaj nás nebude rozdeľovať, ale spájať,“ povedal Taraba. Dohodu podľa neho zatajovať nebudú. Minister prirovnal dohodu k rozvodu manželov. Nebude výhodná ani pre jednu, ani pre druhú stranu, no bude podľa neho férová.

Ministerstvo životného prostredia SR podpísalo so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou dohodu o modernizácii čistiarne odpadových vôd na Žitnom Ostrove

Medzištátnu zmluvu o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros podpísali predsedovia vlád Československej socialistickej republiky a Maďarskej ľudovej republiky v Budapešti v roku 1977. Maďarsko od projektu odstúpilo v roku 1989, vtedy už bola väčšina prác na slovenskej strane ukončená.

Potvrdil platnosť zmluvy z roku 1977

Medzinárodný súdny dvor v holandskom Haagu vyniesol 25. septembra 1997 rozsudok v spore medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou o výstavbe a využívaní Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Potvrdil platnosť zmluvy z roku 1977, nástupníctvo SR po Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a vyhlásil vybudovanie náhradného riešenia (stupňa Čunovo) za oprávnené.

Súd rozhodol, že obe strany v záujme zosúladenia ekonomického rozvoja s ochranou životného prostredia by mali spolu opätovne preskúmať účinky využívania elektrárne Gabčíkovo na životné prostredie. Osobitne mali nájsť uspokojivé riešenie, čo sa týka objemu vody vstupujúceho do starého koryta Dunaja a do ramien situovaných na obidvoch brehoch rieky.