Regióny bez pomoci, eurofondy zmrazené: Opozícia viní Migaľa

Samuel Migaľ (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) neurobil pre regióny za 100 dní vo svojej funkcii nič. Práve naopak, zmrazil im eurofondy vo výške 200 miliónov eur na rozvojové projekty. Z tohto dôvodu prídu o možnosť investovať financie do nových ciest, výstavby základných škôl aj domovov sociálnych služieb, obnovy autobusových zastávok či realizácie cyklotrás. Vo štvrtok to uviedli opoziční poslanci z Progresívneho Slovenska (PS) a opozičná poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Karvašová bojuje v Bruseli za regióny

„Ani vo sne by mi nenapadlo, že budem v Bruseli bojovať za to, aby vláda nebrala eurofondy regiónom, a nič na tom bohužiaľ nezmenilo ani prvých 100 dní vlády, v ktorej je ministrom Migaľ,“ povedala europoslankyňa Ľubica Karvašová (PS) s tým, že na pôde Európskeho parlamentu iniciovala pozmeňovací návrh, ktorý má byť akousi „poistkou“, aby vláda nevzala regiónom peniaze bez riadnej diskusie so samosprávami. O návrhu sa v stredu (25. 6.) hlasovalo aj na Výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pričom prešiel veľkou väčšinou. Zdôraznila, že v lete budú o tejto téme prebiehať rokovania s Európskou komisiou.

archívne video

Minister investícií Samuel Migaľ o Domaši (Zdroj: TASR/Maroš Černý)

Zmrazené eurofondy podľa nej chce vláda využiť na zjednodušené čerpanie nových priorít, ktoré navrhla Európska komisia. Migaľ sa ohradil, že zvolaním mimoriadneho výboru vytvára opozícia paniku medzi starostami a primátormi. „Pre mňa ako ministra tohto rezortu je extrémne dôležité, aby sme vyčerpali peniaze, a mne je jedno, kto to vyčerpá, či ich vyčerpajú ministerstvá alebo či ich vyčerpá samospráva prostredníctvom rád partnerstiev alebo koordinačných rád v mestách,“ doplnil. Ku kritike sa pridala aj Remišová, podľa ktorej sa Migaľ mal snažiť napraviť škody po bývalom ministrovi investícií Richardovi Rašim (Hlas-SD) a nie ich ešte viac prehĺbiť. Najviac na to podľa nej doplatia ľudia tým, že sa zastaví modernizácia škôl, ciest a nemocníc.

Výzva na odblokovanie eurofondov

Preto ho vyzvala, aby odblokoval zmrazené eurofondy pre samosprávy a zároveň predstavil konkrétne riešenia na zrýchlenie ich čerpania. Rovnako by mal nastaviť aj ďalšie obdobie využívania eurofondov po roku 2027, tak aby čo najviac prostriedkov smerovalo do regiónov a tie o nich rozhodovali samy. Remišová zhodnotila, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR si neplní svoje úlohy, keďže zodpovednosť presúva na regióny, no samosprávy čakajú už mesiace na schvaľovanie zmlúv zo strany rezortu.

„Z Programu Slovensko bolo k 31. máju 2025 reálne vyčerpaných len 8,26 %, čo je hlboko pod potrebným tempom. Slovensku hrozí, že do konca roka 2025 prepadne minimálne 540 miliónov eur,“ dodala.

Migaľ zdôraznil, že nikto eurofondy samosprávam neberie, pričom 2,2 miliardy eur z Programu Slovensko sú dostupné pre regióny. Všetky výzvy sú podľa neho vyhlásené, takže samosprávy môžu posielať svoje projektové zámery. Balík v hodnote 200 miliónov eur sa odblokuje, ak Migaľ uvidí výsledky zo strany regiónov, pričom následne budú peniaze prerozdelené.