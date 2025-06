Krvavá dráma v areáli základnej školy v Rožňave! Muž dobodal manželku pred očami ich syna (8)

(Zdroj: Topky)

"Dnes popoludní prijala polícia oznámenie, že v meste Rožňava došlo k fyzickej potýčke medzi mužom a ženou, ktorá vyústila do bodnutia ženy v oblasti brucha a hrudníka," informovala hovorkyňa polície Lenka Ivanová a dodala, že podozrivá osoba z miesta odišla, avšak krátko na to bola zadržaná. "Poškodenú osobu si do svojej starostlivosti prevzala posádka RZP, ktorá ju vo vážnom stave previezla do nemocnice," doplnila k udalosti polícia.

Žena nakoniec svojim zraneniam podľahla. "V súvislosti s touto tragickou udalosťou bolo začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. V súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony a bližšie informácie poskytne, keď to situácia dovolí," dodala polícia.

Ako k prípadu píšu noviny.sk, svedkom incidentu bol aj ich 8-ročný syn, ktorý sa nachádzal v areáli školy. Všimli si to učiteľky, ktoré dieťa odviedli z miesta tragédie a odovzdali do opatery jeho starej mamy. Muž, ktorý mal byť aj minulosti súdne trestaný, sa po čine vydal na útek a namieril si to na autobusovú stanicu. Cestou si ho však všimli obyvatelia a mestskí policajti, ktorí ho spacifikovali kvôli krvi na jeho oblečení. O koho ide ale v tej situácii nevedeli.