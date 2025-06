Predseda SNS Andrej Danko NEUPUSTIL od svojej rétoriky, zbrojenie v NATO považuje za ŠIALENÉ!

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

NITRA - Predseda koaličnej SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko verí, že prezident SR Peter Pellegrini bude na nadchádzajúcom samite členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) proti navyšovaniu výdavkov na zbrojenie. Tiež verí, že predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) už nikdy nezdvihne ruku za protiruské sankcie. Predseda národniarov to povedal na tlačovej konferencii po skončení sobotného 30. jubilejného snemu SNS v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre.

Vyzýva na obranu charakteru

"Verím, že si prezident zachová charakter a bude bok po boku Španielska stáť proti navyšovaniu (výdavkov, pozn. TASR) do zbrojenia a že si zachová charakter aj Robert Fico a už nikdy nezdvihne ruku za protiruské sankcie," zdôraznil Danko.

V súvislosti s úvahami o možnej neutralite Slovenska vyzval predsedu vlády, aby sa začali robiť kroky smerujúce k tomu, aby "Slovensko nemuselo financovať šialené zbrojenie v NATO".

Vyhodnotenie práce SNS

Ocenil, že mnohé názory Smeru-SD a SNS sa zbližujú. Poukázal však na to, že súčasná vládna koalícia sa nerodila ľahko. "Ale bez politického gesta SNS, bez tých, pre niekoho smiešnych 5,6 percenta, by Robert Fico nebol premiérom a Peter Pellegrini by nebol prezidentom," podotkol.

Na sobotnom sneme sa podľa jeho slov SNS dohodla na tom, že oboch ústavných činiteľov bude vyzývať, aby na medzinárodnej úrovni robili to, čo rozprávajú doma. "Čím ďalej viac nás bude dobiehať, ak budeme jedno rozprávať a iné konať," podčiarkol.

Danko na tlačovej konferencii tiež ozrejmil, že súčasťou sobotného slávnostného snemu SNS bolo okrem iného aj vyhodnotenie práce poslaneckého klubu. Je podľa neho potrebné urobiť všetko pre to, aby národný hlas neprepadol ani v ďalších voľbách.

"Bavili sme sa aj o spolupráci s inými národnými stranami. Bavili sme sa o tom, ako ďalej," povedal. Opätovne sa vymedzil voči politickému smerovaniu EÚ. Deklaroval, že SNS plne podporuje novelu Ústavy SR. Dodal, že Slovensko musí podľa neho pokračovať v rozvoji cestovného ruchu a športu.