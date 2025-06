Po TRAGÉDII v Štúrove prichádzajú zmeny: Slovenské kúpaliská SPRÍSŇUJÚ opatrenia!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Ako profesijná organizácia združujúca najvýznamnejších prevádzkovateľov verejných kúpalísk a akvaparkov na Slovensku chceme verejnosti pripomenúť, že verejné bazény podliehajú pravidelnému testovaniu vody, dezinfekcii a dozornej činnosti hygienických autorít."

"Na rozdiel od toho, súkromné bazény a vírivky nepodliehajú žiadnej povinnej kontrole kvality vody, čím sa zvyšuje potenciálne riziko zdravotných komplikácií. Za uplynulú sezónu naše členské zariadenia navštívilo viac ako 6,5 milióna ľudí bez zaznamenaného prípadu podobného typu infekcie," uviedol Somogyi.

Monitoring kvality vody

Ako prezident podotkol, SR zatiaľ na Naegleria fowleri rutinne netestuje, no Slovensko aj tak patrí medzi krajiny s najprísnejšou hygienickou reguláciou kúpalísk. Zariadenia SAAKP budú hygienické pravidlá ešte sprísňovať. Zvýšia napríklad koncentráciu dezinfekčných látok v rámci povolených limitov. Mimo otváracích hodín budú zároveň bazény nárazovo dezinfikované. Zintenzívni sa aj miera interného monitoringu kvality vody.

(Zdroj: Getty Images)

SAAKP však zároveň apeluje aj na návštevníkov, ktorí svojím správaním môžu k bezpečnosti prispieť. Dodržiavať by mali najmä dôsledné osprchovanie sa pred vstupom do bazéna, vyhýbať sa potápaniu v termálnych a teplovodných bazénoch a rešpektovať odporúčanú dĺžku pobytu vo vode. Obmedziť by mali aj konzumáciu alkoholu a nadmerný pobyt na slnku. SAAKP tiež vyzvala na dohľad nad deťmi vo vode aj mimo nej.

"SAAKP bude aj naďalej úzko spolupracovať s príslušnými štátnymi orgánmi a podporovať svojich členov v zavádzaní najvyšších hygienických a bezpečnostných štandardov," uzavrel Somogyi.

Kúpalisko v Štúrove je od 15. júna preventívne zatvorené a hygienici kontrolujú vzorky vody. Kontroly kúpaliska súvisia s úmrtím 11-ročného chlapca, ktorý sa nakazil mikroorganizmom Naegleria fowleri. Otestované vzorky dokázali prítomnosť améb, no hygienici zatiaľ nevedia, či ide o nebezpečný druh Naegleria fowleri. Chlapec sa začiatkom júna zúčastnil v zariadení na plaveckom výcviku.