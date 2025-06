Nekonečný príbeh sa blíži k záveru: Ráž prezradil, kedy by mal byť tunel Višňové hotový!

(Zdroj: Minsterstvo dopravy)

Minister dopravy Jozef Ráž a štátny tajomník Igor Choma počas kontrolného dňa informovali, že práce na tuneli Višňové sú v rozhodujúcej fáze. Stavba, ktorá sa roky spomína ako symbol nekonečných problémov a meškaní, sa podľa nich môže čoskoro dočkať dokončenia.

„Veríme, že sa nám podarí tunel dokončiť a odovzdať do užívania do Vianoc,“ uviedol Jozef Ráž priamo na stavenisku. Aktuálne sú výrazne pokročilé aj samotné stavebné práce. Minister spresnil, že v jednej tunelovej rúre je už vozovka hotová a v druhej zostáva zhruba 5,5 kilometra. Denné tempo je pritom podľa jeho slov 200 až 300 metrov. „Na južnej rúre máme hotové už dva kilometre... takže do piatich týždňov by mohla byť aj táto rúra kompletne vybetónovaná,“ povedal.

Okrem betónovania prebieha aj montáž technológií – od osvetlenia až po ventilátory. Súbežne sa podľa ministra vedú aj rokovania so zodpovednými úradmi s cieľom získať finálne povolenia na prevádzku. Štátny tajomník Igor Choma doplnil, že vonkajšie trasy sú už prakticky dokončené. „Na trase samotnej sa už kreslia biele čiary, osadené sú portály na dopravné značenie,“ uviedol. Práce ešte prebiehajú na predpoliach tunela.

Tunel Višňové smeruje do finále (Zdroj: Facebook/Ministerstvo dopravy)

Choma zároveň upozornil, že najnáročnejšie úlohy ešte len prídu. „Ešte nás čakajú veľmi náročné technologické testy, hasičské cvičenia, či skúšky civilnej ochrany. Tam ešte teda máme čo robiť,“ skonštatoval.

Tunel, ktorý odľahčí dopravu medzi Žilinou a Martinom

Po dokončení sa tunel Višňové s dĺžkou 7 445 metrov stane najdlhším dopravným tunelom na Slovensku. Jeho výstavba sa začala ešte v roku 2014, no po viacerých komplikáciách bol projekt opakovane zastavený a reštartovaný. Aktuálne ho dokončuje konzorcium vedené firmou Skanska SK. Tunel je kľúčovým bodom na prepojení medzi Žilinou a Martinom, kde v súčasnosti doprava kolabuje na ceste I/18. Po jeho sprevádzkovaní by sa mal prejazd týmto úsekom skrátiť približne o 15 minút.

Aj keď je zmluvný termín dokončenia stanovený na február 2026, ministerstvo dúfa, že motoristi sa tunelom prevezú už skôr – ideálne do Vianoc 2025.