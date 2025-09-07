Motoristi, pozor! Štát rozšíri spoplatnené diaľnice, zmeny sa dotknú aj očakávaného tunela Višňové

BRATISLAVA - Ministerstvo dopravy pripravuje novelu vyhlášky, ktorá rozšíri zoznam spoplatnených diaľničných úsekov na Slovensku. Zmeny sa dotknú aj dlho očakávaného tunela Višňové.
Rezort dopravy plánuje doplniť do vyhlášky z roku 2020 nové úseky, ktoré sa odovzdajú do užívania v najbližšom období. Pôjde o:
- R2 Kriváň – Mýtna
- D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové
- D1 Hubová – Ivachnová
Na týchto trasách budú musieť mýto platiť všetky vozidlá nad 3,5 tony, teda predovšetkým nákladné autá a autobusy. Vybrané poplatky majú slúžiť na údržbu a prevádzku nových diaľnic.
Stavba úseku D1 s tunelom Višňové patrí medzi najväčšie dopravné projekty na Slovensku. Koncom júla ministerstvo dopravy oznámilo, že v oboch tunelových rúrach bola ukončená betonáž vozovky – čo je jeden z kľúčových míľnikov. „Je to významný krok k tomu, aby sme túto stavbu odovzdali čo najskôr. Zmluvný termín je február 2026, ale my stále dúfame, že sa to podarí do konca roka,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. „Ak vezmeme do úvahy, že prieskumná štôlňa sa začala raziť v roku 1998, tak sa na tejto stavbe vystriedalo už 13 ministrov dopravy vrátane mňa. Robíme všetko pre to, aby naša administratíva príbeh menom Višňové konečne uzavrela,“ zdôraznil Ráž.
Pripravovaná vyhláška by mala ísť do pripomienkového konania v októbri 2025. Verejnosť sa môže do procesu zapojiť zasielaním návrhov a pripomienok na ministerstvo dopravy. Zmena sa tak dotkne všetkých dopravcov, ktorí využívajú nové úseky, no v konečnom dôsledku aj štátu – keďže práve výnos z mýta je kľúčový pre financovanie diaľničnej siete.