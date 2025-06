VIDEO VYSKÚŠALI SME čapovanie piva: Na bublinky na stene pohára zabudnite, takto sa to robí správne!

Vyskúšali sme si čapovanie piva (Foto: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Pivo je pre niekoho len obyčajný nápoj, no pre mnohých súčasť kultúry. Rozdiel medzi správne a nesprávne načapovaným pivom je veľký. S kamerou sme sa preto vybrali priamo do bratislavského podniku, kde nám profesionálny výčapník ukázal, ako sa to robí naozaj poctivo.