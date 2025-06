Slovensko má najnižší ekonomický rast: Najmenej nových investícií a najvyššiu infláciu v regióne, tvrdí Truban

Tlačová konferencia PS: Reakcia na kontrolný deň na ministerstve hospodárstva (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Hospodárstvo Slovenska netvorí len energetika a priemysel, ale aj malé a stredné podniky či zahraniční investori. Krajina má najnižší ekonomický rast, najmenej nových investícií a najvyššiu infláciu v regióne. V utorok to povedali na tlačovej besede opoziční poslanci Michal Truban a Ivan Štefunko (obaja PS) v reakcii na kontrolný deň premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na Ministerstve hospodárstva (MH) SR.

Truban zdôraznil, že Fico sa vôbec nevyjadril k adresnej energopomoci, pričom vláda podľa neho stále netuší, ako by mala vyzerať a doteraz schválila len zber osobných údajov obyvateľov SR. Obáva sa, že štát bude naďalej pokračovať v plošných dotáciách na energie. Zdôraznil, že v tejto oblasti PS navrhovalo príspevok na bývanie, avšak vláda hlasovala proti nemu. Štefunko kriticky reagoval na vyjadrenie premiéra, že na Slovensku je kvalitná pracovná sila a krajina láka na svoje územie aj investorov. „My sa prepadávame v rebríčku konkurencieschopnosti, kvalitná pracovná sila odchádza na Západ, máme problémy s absorbovaním cudzej pracovnej sily a zároveň sa naše podniky stretávajú s neuveriteľnou byrokratickou záťažou,“ zhodnotil.

Zároveň komentoval hodnotenie Fica o dobrom energetickom mixe na Slovensku, ktorý pramení aj z jadrových elektrární. Pripomenul, že v krajine sú najdrahšie energie pre podnikateľov napriek tomu, že tie zdroje máme, avšak pre ľudí, ktorí ich často ani nepotrebujú. „Zároveň sme sa z tlačovky dozvedeli, že už máme dohodnutého dodávateľa Westinghouse, je to výborná kanadsko-americká firma, ktorá má s budovaním jadrových zdrojov veľmi veľké skúsenosti. Ale poznám aj konkurenciu a neviem, kedy prebehla nejaká súťaž v tejto oblasti, to znamená, že my sa pýtame premiéra, že akým spôsobom a na základe akého mandátu rokoval s touto spoločnosťou,“ doplnil.

Vláda ignorovala varovania o závislosti od Ruska

Štefunko nesúhlasí tiež s vyjadrením premiéra, že celý energetický problém súvisí s vojenským konfliktom na Ukrajine. Na rozdiel od susedných štátov sa krajina podľa neho roky nepripravovala na riešenie tejto situácie a až keď nastal problém, tak sa vláda začala negatívne vyjadrovať k Európskej únii, že chce SR odstrihnúť od ruského plynu. Zdôraznil, že v skutočnosti to tak nie je, pretože tie signály boli už dlhodobo jasné, že Rusko je problematický ekonomický partner.