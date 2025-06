Vodiči, spozornite: Polícia pripomína uzáveru niektorých ulíc počas futbalového zápasu v Prešove

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V súvislosti s Majstrovstvami Európy hráčov do 21 rokov na Slovensku sa to od 18.00 h do polnoci bude týkať ulice Čapajevova od križovatky s ulicou Mlynská po križovatku s ulicou Björnsonova, ulice Björnsonova od križovatky s ulicou Čapajevova po ulicu Majakovského a časti ulice Komenského. V tejto súvislosti žiada vodičov o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

„Opäť pripomíname, že pre návštevníkov zápasu v Prešove je k dispozícii záchytné parkovisko pri Mestskej hale,“ dodáva s tým, že ide o bezplatné parkovanie s priamym napojením na kyvadlovú dopravu k štadiónu.