Hnutie Slovensko kritizuje ročné pôsobenie prezidenta Pellegriniho a vládu Roberta Fica

„Pellegrini z najvyššej ústavnej funkcie spravil bábku politických strán a tajne sa zúčastňuje snemov strany Hlas,“ uviedol predseda hnutia a poslanec Národnej rady SR Igor Matovič v súvislosti s ročným pôsobením prezidenta vo funkcii.Predstavitelia hnutia reagujú aj na Ficovu nedeľnú tlačovú konferenciu. Nesúhlasia napríklad s Ficovým tvrdením, že ratingová agentúra Moody’s dala Slovensku rovnaký rating. Hovoria, že pred rokom tá istá agentúra výrazne znížila rating a Slovensko tak dostalo nízke hodnotenie úverovej spoľahlivosti. Hnutie to pripisuje vysokému riziku, že Slovensko nedokáže splácať svoje záväzky. „Namiesto toho, aby sa Fico snažil znížený rating Slovenska vrátiť späť tam, kde bol za našej vlády, on chváli Kamenického za to, že sa mu podarilo udržať zlý rating, ktorý je rovnaký ako ten, ktorý sme mali v roku 2003 pred vstupom do EÚ,“ uviedol Matovič.

Hnutie sa ohradilo aj voči premiérovým výrokom o tom, že Slovensko je dobrá krajina pre zahraničných investorov. Štatistiky podľa nich hovoria, že pri 24-percentnom zaťažení firiem sa nachádzame v situácii, keď viac investorov zo Slovenska odchádza, ako prichádza. Zo Slovenska podľa poslanca Júliusa Jakaba (Slovensko, KÚ, Za ľudí) odchádzajú a vidno to na konkrétnych príkladoch firiem. Podľa Matoviča firmy odchádzajú kvôli „daňovému týraniu firiem“ vládou Roberta Fica.

Kritiku vyjadrili aj Ficovmu zámeru požiadať odborníkov zo Slovenskej akadémie vied a univerzít o vypracovanie vízie rozvoja SR do roku 2040. „Načo je taká vízia, ktorú Fico aj tak nedodrží,“ uzavrel Matovič.