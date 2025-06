Obrovský žiaľ za Andrejom (†49) a Ľudmilou (†49): Dojemné slová kolegov! Vo vyšetrovaní nehody nastal posun

(Zdroj: Facebook)

ŠAĽA – Tragédia, ku ktorej vôbec nemuselo dôjsť. Dalo by sa povedať, že manželský pár, ktorý sa v utorok viezol po ceste druhej triedy medzi obcami Cabaj-Čápor a Trnovec nad Váhom, bol v zlom čase na zlom mieste. Do ich jazdnej dráhy totiž vletel Mercedes, ktorý v tom čase unikal policajnej hliadke. Zatiaľ, čo nevinný manželský pár v dôsledku nárazu zomrel, vodič druhého auta skončil vo vážnom stave v nemocnici a na krku má obvinenie z prečinu usmrtenia. Rodinám obetí ani priateľom stratu dvoch blízkych ľudí nič nenahradí. V pondelok im musia povedať posledné zbohom.

K tragickej nehode došlo v utorok. Ako sa ukázalo, predchádzala jej policajná naháňačka. "Dopravní policajti vykonávali stacionárne meranie maximálne povolenej rýchlosti v obci Cabaj Čápor časť Riegler, kde namerali vodiča vozidla Mercedes. Následne nasadli do auta a snažili sa vodiča dobehnúť," vysvetlila polícia. V tiahlej zákrute však muži zákona už len videli, ako vodič Mercedesu prešiel do protismeru, kde došlo k čelnej zrážke s proti idúcim vozidlom Citroën. Žiaľ, dvaja ľudia v Citroëne zrážku neprežili. Boli nimi manželia Andrej (†49) a Ľudmila (†49).

😒TRAGICKÁ DOPRAVNÁ NEHODA V OKRESE ŠALA. O ŽIVOT PRIŠLI DVE OSOBY 👮‍♂️Dopravní policajti vykonávali stacionárne meranie... Posted by Polícia SR - Nitriansky kraj on Tuesday, June 10, 2025

Po nebohom páre zostali deti. Policajt, ktorý im musel strašnú správu oznámiť, uviedol, že pri tom plakal aj on. "Vykonával som vyrozumievanie pozostalých rodinných príslušníkov a obe deti (6r, 16r) manželského páru. Chcel by som apelovať na ľudí, ktorí si myslia, že sú 'nesmrteľní' a lietajú po cestách. Prial by som tým, čo sa tak na cestách správajú, zažiť pocit, keď som sa pozostalým pozeral do očí a vravel im, čo sa stalo. Keď malinká plakala, že jej maminka už nezaspieva pesničku na dobrú noc a tatinko jej už nevyrobí žiadny náramok. Vtedy som plakal s ňou," zdôveril sa na sociálnej sieti.

Ľudmila bola učiteľkou na Základnej umeleckej škole v Šali. Z toho, čo sa stalo, sú zdrvení aj jej kolegovia. „Ťažko sa hľadajú slová… bolesť…žiaľ…smútok…ako vyjadriť, opísať tú nesmiernu stratu, ktorá nás tak hlboko zasiahla v utorok 10. júna 2025…Naša drahá kolegyňa, priateľka, milovaná pani učiteľka Ľudmila Marček sa do svojej triedy už nikdy nevráti. V márnom okamihu sme prišli o inšpirujúcu osobnosť s umeleckou dušou, ktorá rozdávala zo seba to najvzácnejšie. Pre stovky žiakov bola láskavým mostom do sveta farieb a tvarov s neobyčajnou schopnosťou súznieť s čarovným svetom detských bytostí. Naučila ich vnímať krásu všednosti a oni si nesú toto posolstvo ďalej. Osud ju vytrhol z náručia života, no v našich srdciach zostáva navždy… Odpočívaj v pokoji, Ľudka,“ napísala škola na sociálnej sieti.

Manželov pochovajú v pondelok krátko poobede. Rozlúčka sa uskutoční v Dome smútku v Šala.

Ťažko sa hľadajú slová… bolesť…žiaľ…smútok…ako vyjadriť, opísať tú nesmiernu stratu, ktorá nás tak hlboko zasiahla v... Posted by Zuš Šaľa on Thursday, June 12, 2025

Vodiča Mercedesu polícia podrobila po nehode dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. So zranením hlavy a nohy ho transportovali vrtuľníkom do nemocnice. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície. Nitrianska policajná hovorkyňa koncom týždňa potvrdila, že je muž obvinný a vyšetrovateľ dal podnet na jeho väzobné stíhanie. Má ísť o 40-ročného muža z okresu Levice. Toho nakoniec súd zobral do väzby. "Sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Galanta vzala dnes obvineného do väzby z dôvodnej obavy, že bude pokračovať v trestnej činnosti," uviedla hovorkyňa súdu Jana Kondákorová. Informoval o tom dennik SME. Uznesenie nie je právoplatné. Obvinený podal proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Krajský súd v Trnave.