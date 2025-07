Zámok Neuschwanstein aj megality v Carnacu sa oficiálne zaradili na zoznam svetového dedičstva UNESCO

Zámok Neuschwanstein (Zdroj: SITA/Frank Rumpenhorst/dpa via AP)

Komplex viac ako 550 menhirov - kamenných pilierov zasadených do zeme - postavili počas obdobia neolitu pred viac ako dvoma tisícročiami na ploche približne 1000 kilometrov štvorcových. Ročne ich navštívi takmer 300.000 ľudí. „(Megality) predstavujú výnimočné svedectvo technickej vyspelosti a zručnosti neolitických komunít, ktoré im umožňovali získavať, prepravovať a manipulovať s monumentálnymi kameňmi a zeminou, aby vytvorili komplexný symbolický priestor, ktorý odhaľuje špecifický vzťah obyvateľstva k jeho prostrediu,“ uviedlo vo vyhlásení UNESCO.

Megality v Carnacu sa stali 54 francúzskou pamiatkou zapísanou na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Zápis na tento zoznam môže dopomôcť rozvinúť v oblasti cestovný ruch a uvoľniť finančné prostriedky na konzerváciu pamiatky.

4 kráľovské sídla v Nemecku

Zámok Neuschwanstein v Bavorsku, známy najmä ako inšpirácia pre rozprávky Walta Disneyho, sa oficiálne zaradil na zoznam svetového dedičstva, oznámila v sobotu Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Informujú o tom agentúry AFP a DPA.

Výbor organizácie v sobotu vo francúzskom Paríži na zoznam umiestnil aj tri ďalšie sídla postavené koncom 19. storočia za vlády bavorského kráľa Ludwiga II. - zámok Herrenchiemsee a Linderhof a kráľovský dom na hore Schachen. Neuschwanstein, ktorý sa týči na skalnatom alpskom brale, je najnavštevovanejším zámkom v Nemecku. Každoročne tam zavíta takmer 1,5 milióna ľudí. Peter Seibert z Bavorskej správy hradov (BSV) pre agentúru AFP povedal, že zaradenie na Zoznam svetového dedičstva UNESCO „je veľmi veľká zodpovednosť, ale aj uznanie... práce, ktorá sa doteraz vykonala pri (ich) zachovávaní“.

Architektonické dedičstvo kráľa je dnes v Bavorsku zdrojom hrdosti, no v čase jeho vlády prispelo k Ludwigovmu pádu. Vysoké náklady na výstavbu honosných rezidencií, no aj ďalšie faktory viedli k tomu, že bol panovník vyhlásený za nepríčetného a bavorská vláda ho zbavila moci, píše AFP. Ludwig II. bol následne internovaný v paláci Berg a krátko na to zomrel za záhadných okolností pri Starnberskom jazere.