Migaľ po boku legendárneho Pohlreicha? Diváci si všimli ministra v ikonickej relácii, TAKTO to celé bolo!

Migaľ sa v televízii objavoval nielen ako redaktor, ale aj ako hosť známej kulinárskej šou. (Zdroj: Tip čitateľa)

BRATISLAVA/HORNÁ LEHOTA - Fanúšikovia známej kulinárskej relácie Áno, šéfe sa na televíznych obrazovkách opäť dočkali repríz tohto legendárneho a ľahko kontroverzného reality show počinu. Vybrané reštaurácie a stravovacie zariadenia prechádzajú sarkatickou a miestami aj ostrou kritikou ostrieľaného šéfkuchára Zdeňka Pohlreicha a berú si k srdcu cenné rady. V jednej z takýchto epizód sa však objavila povedomá tvár a divákom to neušlo. Pochádza z aktuálnej slovenskej politickej scény.

Počas prepínania jednotlivých kanálov sa totiž na obrazovke rovno po boku samotného Pohlreicha na okamih zjavil terajší minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ aj so svojou dcérou.

(Zdroj: Tip čitateľa)

Ide o jednu z posledných epizód šiestej série tejto kulinárskej reality show a zakončená bola v Slovenskej kolibe v Jasnej na Slovensku, napriek tomu, že ide o dlhoročnú reláciu, ktorá sa odohráva poväčšine v českých reštauráciách.

Ide však už o takmer 10-ročný diel, ktorý sa vysielal 10. marca 2016 na obrazovkách českej TV Prima. Nie je teda prekvapením, že Migaľ, vtedy ešte ako neminister, sa objavoval aj v týchto projektoch. V tom čase ešte stále pôsobil ako televízny redaktor v TV JOJ.

Ako sa ocitli na natáčaní?

Pochopiteľne nás zaujímalo, ako sa rodina Migaľovcov ocitla na natáčaní tejto epizódy. "Bola to náhoda. V tom čase sme tam boli s dcérkou ubytovaní v malom penzióne a keďže som fanúšik varenia, tak som sa veľmi potešil náhode, že v miestnej kolibe práve nakrúcali Áno, šéfe a mali voľný stôl na večeru," popísal rok 2015 Migaľ.

S Pohlreichom sa vtedy vraj stretli prvýkrát. "Veľmi ma to bavilo. Naživo je to žoviálny a komunikatívny človek. Paradoxne v porovnaní s jeho televíznym vyobrazením, bol veľmi priateľský a pozitívne naladený," porovnal naoko tvrdú povahu Migaľ so skutočným Pohlreichom.

"Zaujímavé je, že táto relácia je opakovane reprízovaná každý rok a vždy sa nájdu nejakí moji priatelia, ktorí mi pošlú reprofotky, že to videli. Vždy ma to veľmi poteší. Smutné však je, že táto reštaurácia už nefunguje," doplnil minister, ktorý sám vo veľkom varí aj doma.

(Zdroj: archív S.M.)

A čo domáca kuchyňa?

Prirodzene vyplynula aj otázka, či minister Migaľ doma zapína sporák, alebo to všetko necháva na svoju polovičku. "Varenie je mojou veľkou vášňou a najviac ma bavia rôzne exotické kuchyne. Aktuálne ma baví napríklad kórejská kuchyňa a kimči je moja veľká vášeň. Na nevôľu mojej rodiny si ho kvasím už aj doma. Veľmi dobre varí aj moja pani manželka. A odkedy som minister stále viac. Jej špecialitou sú napríklad pravé spagetti carbonara, ktorým neodolám nikdy," pochválil sa minister.

(Zdroj: archív S.M.)