Vláda sa orientuje na všetky štyri svetové strany, vyhlásil minister obrany Kaliňák

BRATISLAVA - Vláda SR sa orientuje na všetky štyri svetové strany. Po štvrtkovom rokovaní vlády to vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pred rokovaním vyhlásil, že by si vedel predstaviť intenzívnejšiu spoluprácu v rámci Európskej únie.

Minister obrany vyhlásil, že Uzbekistan je bránou do celej Strednej Ázie. „Tieto krajiny jednak majú nesmierny rozvoj, majú aj veľké prírodné bohatstvo, ktoré môžeme aj my čerpať pri priaznivých cenách,“ podotkol. Ako zdôraznil, Slovensko je podľa neho žiadané o spoluprácu pri technologickom rozvoji. Kaliňák dodal, že Slovensko by malo obchodovať aj s východnými krajinami. „Tých zdrojov a úloh, ktoré Slovensko môže plniť, je veľa. Veď historicky sa Slovensko podieľalo na výstavbe infraštruktúr mnohých štátov,“ myslí si.

Minister vnútra vo štvrtok pred rokovaním vlády vyhlásil, že by Slovensko malo viac spolupracovať s partnermi v Európskej únii, zároveň dodal, že rozumie snahe hľadať pre krajinu aj iné trhy.