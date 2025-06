Európa bojuje s FALŠOVANÝMI potravinami! TENTO sektor je najzasiahnutejší, týka sa to aj Slovenska

(Zdroj: EUIPO)

"Čo máte na stole?" je otázka, ktorú kladie EUIPO v rámci kampane k Svetovému dňu boja proti falšovaniu. Poukazuje pri tom na znepokojujúcu hrozbu falšovaných potravín a nápojov v celej EÚ. Iniciatíva prichádza v čase, keď najnovšie správy potvrdzujú, že falšovanie v sektore potravín a nápojov naďalej predstavuje významné riziko pre zdravie spotrebiteľov a poškodzuje európske hospodárstvo, ako aj kulinárske dedičstvo.

Potraviny sú druhými najčastejšie zaistenými výrobkami na hraniciach

Víno a liehoviny patria medzi výrobky s najvyššou mierou falšovania, pričom ušlé zisky dosahujú takmer 2,3 miliardy eur a ohrozených je takmer 5 700 pracovných miest v EÚ. "Len na Slovensku sektor vína a liehovín v dôsledku falšovania každoročne prichádza o 18 miliónov eur a o 79 pracovných miest. Slovensko je tak štvrtou najviac zasiahnutou krajinou v EÚ z hľadiska podielu ušlých tržieb z predaja falšovaného vína a liehovín, hneď po Litve, Lotyšsku a Bulharsku," informuje EUIPO.

(Zdroj: EUIPO)

Falšované výrobky sa často spájajú s luxusným tovarom alebo s módnym priemyslom. Podľa hodnotenia hrozby trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva na rok 2022 však boli potraviny – najmä sušienky, cestoviny, čipsy a sladkosti – druhou najčastejšie zaistenou kategóriou výrobkov na vonkajších hraniciach EÚ v roku 2020.

Nedávne zistenia odhaľujú alarmujúci rozsah tejto trestnej činnosti. Správa Europolu o hodnotení hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti v Európskej únii (SOCTA) za rok 2025 zdôrazňuje, že rast elektronického obchodu poskytol falšovateľom nové možnosti distribúcie falšovaných potravín, čo spotrebiteľom čoraz viac sťažuje rozlišovanie pravých výrobkov od falšovaných. Páchatelia manipulujú s etiketami a obalmi potravín a zasahujú tiež do výrobných procesov, pričom sa zameriavajú na výrobky s vysokou hodnotou.

Rozsah tohto problému odhalili aj policajné zásahy v teréne. Operácia OPSON, ktorú každoročne spoločne realizujú Europol a Interpol, viedla v roku 2024 k zaisteniu falšovaných a nevyhovujúcich potravinárskych výrobkov v hodnote 91 miliónov eur.

(Zdroj: EUIPO)

„Falšované potraviny a nápoje predstavujú závažnú hrozbu pre verejné zdravie. Cieľom našej kampane je vybaviť spotrebiteľov znalosťami, ktoré im pomôžu chrániť sa, a zároveň podporovať poctivých výrobcov, ktorí dodržiavajú kvalitatívne normy EÚ. Je to boj, ktorý musíme viesť spoločne: orgány, výrobcovia aj spotrebitelia,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ EUIPO João Negrão.

Hlavnou obavou sú zdravotné riziká

Zdravotné riziká naďalej zostávajú hlavnou obavou. Správa SOCTA za rok 2021 varuje, že vo falšovaných potravinách boli nájdené nebezpečné látky, ako je metanol, ortuť, fipronil a rôzne insekticídy alebo pesticídy.

Falšovanie nápojov, najmä alkoholických, predstavuje významný problém, pričom organizované zločinecké skupiny používajú sofistikované metódy na oklamanie spotrebiteľov. Falšovatelia často opätovne používajú originálne fľaše alebo tlačia falošné etikety, ktoré umiestňujú na prázdne fľaše, čím spotrebiteľom a orgánom sťažujú rozlišovanie medzi pravými a falšovanými výrobkami.

(Zdroj: EUIPO)

Významný je aj hospodársky dopad týchto aktivít. Podľa údajov EUIPO patril sektor vína a liehovín v období rokov 2013-2017 medzi najviac postihnuté falšovaním. Celkovo došlo v EÚ v dôsledku falšovania ročne k strate takmer 2,3 miliardy eur na tržbách a zaniklo takmer 5 700 pracovných miest. Významná bola aj strata na daniach z týchto výrobkov, ktorá dosiahla takmer 2,1 miliardy eur. Čína a Turecko patrili medzi krajiny, z ktorých pochádzalo najviac falšovaných potravín a nápojov zaistených na vonkajších hraniciach EÚ v rokoch 2019 a 2020.

Zemepisné označenia sú zárukou pravosti

Potravinársky a nápojový priemysel je základným pilierom hospodárstva EÚ a významne prispieva k regionálnemu rozvoju, zamestnanosti a tvorbe pracovných miest. Od vína až po tradičné potraviny, zemepisné označenia (ZO) pomáhajú spotrebiteľom rozoznávať a dôverovať kvalitným výrobkom a zároveň uľahčujú výrobcom propagovať ich produkty. Tieto označenia chránia názvy výrobkov, ktoré pochádzajú z konkrétnych oblastí a majú vlastnosti alebo charakteristiky, ktoré sú typické pre daný región pôvodu.

Systém EÚ zahŕňa chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenie (CHZO) a zaručenú tradičnú špecialitu (ZTS). Tieto certifikáty zachovávajú bohaté kulinárske dedičstvo Európy a poskytujú spotrebiteľom záruku pravosti a kvality. V súčasnosti má Európska únia zaregistrovaných viac ako 3 600 výrobkov so zemepisným označením.

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/PAP/Grzegorz Momot)

Francúzsko, Taliansko a Nemecko patria medzi lídrov v produkcii aj spotrebe výrobkov so zemepisným označením, pričom len na samotné Francúzsko pripadá takmer 32 % predaja všetkých výrobkov so zemepisným označením v EÚ. Víno tvorí 54 % celkovej spotreby výrobkov so zemepisným označením v EÚ, čo ho robí obzvlášť náchylným na falšovanie. Medzi ďalšie výrobky, ktoré sú výrazne ovplyvnené falšovaním, patria olivový olej, pivo, mäso, syr a mliečne výrobky.

Ako sa môžu spotrebitelia chrániť?

Kampaň EUIPO „Čo máte na stole?“ prináša spotrebiteľom praktické rady, ako sa vyhnúť falšovaným výrobkom. Spotrebitelia by mali nakupovať výhradne u oficiálnych predajcov, prostredníctvom overených distribučných kanálov a na oficiálnych webových stránkach značiek. Dôležité je kontrolovať etikety výrobkov, krajinu pôvodu a certifikačné logá, ktoré pomáhajú rozpoznať pravosť produktu. Obzvlášť si treba všímať oficiálne zemepisné označenia EÚ, ako sú CHOP, CHZO a ZTŠ, ktoré potvrdzujú, že výrobok pochádza z overeného zdroja a spĺňa európske štandardy.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Je tiež dôležité starostlivo skontrolovať obal a samotný výrobok, pretože falzifikáty sa často vyznačujú chybami vo výrobe alebo pravopisnými chybami. Pri overovaní pravosti výrobku môže pomôcť aj využívanie nástrojov na overovanie pravosti, ako sú QR kódy a hologramy. EUIPO vydalo príručku o technológiách na boj proti falšovaniu a pirátstvu, ktorá obsahuje viac ako 40 technologických riešení, ktoré môžu pomôcť podnikateľom chrániť ich značky.

Falšovanie potravín a nápojov, ako aj zneužívanie zemepisných označení, predstavuje závažnú formu trestnej činnosti, ktorá si vyžaduje riešenie na medzinárodnej úrovni. EUIPO sa preto aktívne zapája do boja proti falšovaniu v celej EÚ, v rámci čoho spolupracuje s rôznymi organizáciami a orgánmi činnými v trestnom konaní – vrátane polície – ako aj s držiteľmi práv, s cieľom posilniť cezhraničnú spoluprácu a presadzovanie práva v Európe. EUIPO poskytuje odborné znalosti v oblasti práv duševného vlastníctva – najmä ochranných známok a zemepisných označení – a zároveň ponúka odbornú prípravu a úzko spolupracuje s orgánmi presadzovania práva v boji proti falšovaniu.

Ako vyplýva zo správ EUIPO, výroba a distribúcia falšovaných výrobkov je často spojená s organizovaným zločinom – činnosťami, ktoré poškodzujú legitímne podniky, ohrozujú zdravie spotrebiteľov a prispievajú k financovaniu iných druhov závažnej trestnej činnosti, ako je obchodovanie s drogami, pranie špinavých peňazí, kybernetická kriminalita, podvody či dokonca terorizmus.