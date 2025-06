Súčasné vedenie Európskej únie nezvláda krízy: Balázs Orbán vidí riešenie v úplnej zmene režimu

Balázs Orbán - menovec maďarského premiéra Viktora Obrána (Zdroj: profimedia.sk)

PRAHA - Terajšie vedenie európskych inštitúcií nie je podľa Balázsa Orbána, ktorý je politickým riaditeľom úradu maďarského premiéra Viktora Orbána, schopné vyriešiť súčasné problémy EÚ. Jediným východiskom je preto podľa neho „zmena režimu“. Povedal to vo štvrtok na bezpečnostnej konferencii Globsec v Prahe. Dodal, že NATO je pre Maďarsko dôležité, ale európske štáty by si mali vybrať, či budú vyzbrojovať seba alebo Ukrajinu, pretože na oboje im zdroje nestačia, informuje spravodajkyňa.

Maďarský premiér podľa neho varoval európskych lídrov, že americké voľby vyhrá Donald Trump a že v politike nastanú viaceré zmeny, na ktoré ak Európa nezareaguje včas, ocitne sa na vedľajšej koľaji. A to sa teraz podľa neho deje. Európa musí byť strategicky autonómna, aby si mohla určovať svoju vlastnú zahraničnú a obchodnú politiku. To počas administratívy predchádzajúceho amerického prezidenta nemohla, lebo nemala inú možnosť, než nasledovať Bidenovu agendu zástupnej vojny USA proti Rusku prostredníctvom Ukrajiny, myslí si Balázs Orbán.

So slovami českého prezidenta Petra Pavla na Globsecu, že Ukrajina bojuje aj za Európu, a preto je nevyhnutné ju podporovať, nesúhlasí. Znepokojuje ho, že niektorí európski lídri si stále myslia, že NATO posilnia práve posilňovaním Ukrajiny. „Myslím si, že to nie je pravda. Ukrajina nie je členom NATO a – ako povedali Američania a nielen oni – ani nebude,“ dodal.

Európske krajiny stoja pred dilemou

Vzhľadom na to, že európske krajiny nemajú na obranu potrebné množstvo peňazí, budú si musieť vybrať, či chcú vyzbrojiť Ukrajinu alebo seba, podotkol. „My, Maďari, sme realisti. Počítame a nevychádza to. Viem, že rozprávať sa je dôležité – a v Európe toho každý ozaj veľa narozpráva –, ale toto sú fakty a čísla. Nebude to fungovať. Skôr či neskôr si budeme musieť vybrať a moje odporúčanie je, aby sme vyzbrojili najprv seba,“ obhajoval svoj postoj Balázs Orbán.

EÚ ako mocenské centrum je podľa neho najizolovanejšie na svete. Rozchod s Ruskom európskym krajinám spôsobil podľa jeho slov úpadok priemyslu, infláciu, vysoké úrokové sadzby atď. Európske štáty sa ocitli v obchodnej vojne s Čínou a v ideologicky založených konfrontáciách. Navyše teraz majú aj obchodné problémy s USA. „Či sa nám to páči alebo nie, toto je slepá ulička a z ekonomického a sociálneho hľadiska nás to robí zraniteľnými. Súčasné vedenie európskych inštitúcií nie je schopné tieto problémy vyriešiť, preto jedinou šancou pre Európu je zmena režimu,“ myslí si poradca maďarského premiéra.