Prezident podpísal rozšírenie kurzarbeitu aj na dôsledky amerických ciel: Odobril aj TIETO novely

„Cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne predpoklady na poskytnutie podpory v čase skrátenej práce v situáciách, keď k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa dochádza vplyvom nepredvídateľných a neobvyklých regulácií celosvetovej ekonomiky s dosahom na slovenské hospodárstvo, ktoré majú za následok zníženie vývozu tovarov, zvýšené obchodné bariéry, chýbajúci zahraničný odbyt v dôsledku obchodnej vojny a tak ďalej,“ uviedlo v predkladacej správe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Zamestnávateľ musí pri žiadosti o pomoc preukázať nielen existenciu nepredvídateľných nadnárodných hospodárskych okolností, ale aj skutočnosť, že boli príčinou obmedzenia jeho činnosti. Posudzovanie nároku na podporu má na starosti jej poskytovateľ, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). Musí pritom rozhodnúť, či obmedzenie činnosti zamestnávateľa spôsobila nepredvídateľná nadnárodná hospodárska okolnosť, alebo k nemu došlo z dôvodov na strane podnikateľa.

Novela bude účinná dňom vyhlásenia

Bez rýchleho zavedenia tohto nástroja by sa podľa rezortu práce zvýšilo riziko vzniku hospodárskych škôd na Slovensku a môže dôjsť aj k obmedzeniu činnosti zamestnávateľov. Opatrenie má predísť negatívnym vplyvom na pracovné miesta na trhu práce, ktoré by viedli k ich ohrozeniu alebo zániku, ďalej k rastu nezamestnanosti, znižovaniu príjmu domácností a životnej úrovne, či zvyšovaniu rizika chudoby.

„Slovenská republika je ako malá a otvorená ekonomika mimoriadne citlivá na ekonomickú neistotu, ktorá je vyvolaná zvýšeným kolísaním na finančných trhoch, geopolitickými konfliktmi či rastúcim protekcionizmom v medzinárodnom obchode. Nedávne oznámenie o zavedení amerických ciel poukazuje na riziko eskalácie obchodných vojen, ktoré môžu negatívne ovplyvniť globálny obchod a investície. V takomto prostredí je kľúčové vytvárať podmienky na posilnenie odolnosti národného hospodárstva,“ dodalo MPSVR. Novela bude účinná dňom vyhlásenia.

Prezident odobril novelu, ktorá rozšíri možnosť dotácie v pôsobnosti MK

Prezident SR Peter Pellegrini v utorok podpísal novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR. Dotácie zo štátneho rozpočtu sa tak budú môcť poskytovať aj na ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva. Takisto sa budú môcť vyčleňovať aj na podporu a rozvoj vlastenectva a národného povedomia detí a mládeže. O podpise informuje Kancelária prezidenta SR na svojom webe. Novela dopĺňa nový účel, na ktorý môže ministerstvo poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu. Dotáciu bude možné poskytnúť na podporu a rozvoj vzťahu k nehmotnému kultúrnemu dedičstvu. Môže ísť napríklad o dotácie na podporu vzťahu k štátnemu jazyku, tradičnej ľudovej kultúre alebo ľudovým tradíciám.

Legislatíva prinesie aj ďalšie zmeny. Dotácie na účel sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl sa budú poskytovať aj iným spôsobom než cez kultúrne poukazy. Skráti sa aj minimálna lehota na odstránenie nedostatkov žiadostí o dotáciu. Úprava sa tiež dotkne procesu posudzovania a vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na vybrané účely. Upraví sa okruh účelov poskytnutia dotácií, pri ktorých to môže realizovať rezort, ak si to určí vo výzve.

Prezident podpísal sprísnenie poskytovania dávok v hmotnej núdzi

Nezamestnaní budú môcť prísť o dávky v hmotnej núdzi, pokiaľ v budúcnosti odmietnu ponuku primeranej práce. Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini. V praxi to bude fungovať tak, že ak nezamestnaný odmietne ponuku práce raz, bude mu dávka v hmotnej núdzi odobratá na jeden mesiac. Pokiaľ to urobí opakovane, príde o dávku na tri mesiace a bude sa to opakovať, až kým neprijme vhodnú pracovnú ponuku.

Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) v tejto súvislosti zdôraznil, že zákon o službách zamestnanosti už v súčasnosti pozná pojem vhodnej pracovnej ponuky. Táto ponuka musí byť primeraná spôsobilostiam, schopnostiam a zručnostiam konkrétneho človeka. „A ten istý zákon pamätá aj na výnimky pre ľudí, ktorí z logických dôvodov nedokážu a nemôžu pracovať, či už ide o sociálne alebo zdravotné dôvody. Takže takíto ľudia sa naozaj nemusia báť, že by sa ich tento princíp dotkol,“ zdôraznil minister.

Novela tiež rozširuje pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o sprostredkovanie vhodného zamestnania osobe v hmotnej núdzi, či prináša zvýhodnené posudzovanie príjmu z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu po dobu šiestich mesiacov pre tých členov domácnosti, ktorí nastúpia do zamestnania. „Cieľom návrhu zákona je úprava právneho rámca poskytovania služieb zamestnanosti úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečením činností zameraných na vyhľadávanie pracovného miesta a ponuku vhodného zamestnania s cieľom sprostredkovania zamestnania osobám, ktoré sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,“ uviedlo v dôvodovej správe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Novela okrem iného upravuje opatrenia, ktoré by podľa rezortu mali zlepšiť integráciu najzraniteľnejších osôb na trh práce, najmä dlhodobo nezamestnaných a osôb s nízkou kvalifikáciou. K ďalším opatreniam patrí vyňatie daňového bonusu a zamestnaneckej prémie z okruhu príjmov na účely pomoci v hmotnej núdzi, rozšírenie možnosti vykonávania menších obecných služieb aj mimo územia obce, ktorej je člen domácnosti obyvateľom. Novela prináša aj odstupňovanie sumy aktivačného príspevku na tri úrovne podľa miery aktivácie a opätovné zavedenie možnosti vzniku nároku na aktivačný príspevok aj pre zamestnaných. Novela bude účinná od 1. septembra 2025.

Prezident odobril novelu, ktorá prináša zmeny pri registrácii združení

Pri registrácii združení nastanú zmeny. Agenda registrácie má po novom prejsť z ministerstva vnútra na okresné úrady v sídle kraja. Vyplýva to z novely zákona o združovaní občanov, ktorú v utorok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Informuje o tom prezidentská kancelária na svojom webe. Skrátiť by sa mali aj lehoty na vybavovanie vecí.

Agenda sa podľa novej legislatívy rozloží na osem okresných úradov v sídle kraja a zastrešovať ju tak má viac zamestnancov ako v súčasnosti na ministerstve vnútra. „Predpokladá sa uľahčenie komunikácie s klientmi prostredníctvom klientskych centier pri podaní návrhu na registráciu, zmenu, zánik združení,“ píše sa v dôvodovej správe k schválenej novele. Nové znenie zákona zároveň určuje miestnu príslušnosť, pre ktorú bude rozhodujúce sídlo združenia, a teda príslušným na konanie bude okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého má združenie sídlo.

V rámci tejto legislatívy prijal parlament ešte ďalšie zmeny. Schválil napríklad osobitnú úpravu nakladania s dočasne prebytočným nehnuteľným majetkom štátu, teda nehnuteľnosťami, v ktorých sídlia klientske centrá. Takýto nehnuteľný majetok štátu bude po novom možné prenechať do nájmu aj bez ponuky podľa osobitného predpisu, minimálne za trhové nájomné, „ak nájomcom je obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba s majetkovou účasťou štátu a nájomca poskytuje univerzálne poštové služby alebo iné služby podporujúce prístup fyzických osôb a právnických osôb k vybavovaniu vecí v osobnom kontakte súvisiacich s výkonom pôsobnosti okresného úradu alebo ministerstva“.

Novela mení aj zákon o cestnej premávke a zákon o občianskych preukazoch. Dopĺňa sa možnosť overovania digitálneho občianskeho preukazu aj iným technickým spôsobom ako len cez overovaciu aplikáciu. Ide o informačné systémy rôznych subjektov, do ktorých bude postupom schváleným ministerstvom vnútra možné priamo integrovať overovacie mechanizmy, bez potreby používať overovaciu aplikáciu.

Zmeny sú aj pri digitálnom občianskom preukaze. Používať overovaciu aplikáciu budú môcť len tie subjekty, ktoré sú oprávnené zisťovať údaje v ňom uvedené. Okrem príslušníkov Policajného zboru to môžu byť napríklad osoby pri identifikácii klientov, predajcovia pri overovaní veku pri predaji špecifického druhu tovaru či kontrolné orgány pri vstupe do budov. Novela bude účinná od 1. septembra, okrem niektorých ustanovení, ktoré majú platiť od 1. júla.

Podnikatelia si budú môcť odrátať podporu športu z daní, podpísal prezident

Právnické aj fyzické osoby si budú môcť od budúceho roka odrátať od základu dane poskytnutie športového náčinia a vybavenia športovej organizácii. Na tento odpočet sa budú vzťahovať viaceré podmienky a obmedzenia. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

Pri záverečnom hlasovaní poslanci Národnej rady (NR) SR k právnej norme schválili rozsiahli pozmeňujúci návrh jedného z predkladateľov Romana Michelka (SNS). Výšku odpočtu tak znížili z pôvodných 100 % na 50 % výdavkov vynaložených na podporu športu. Maximálna suma uznateľných výdavkov je stanovená na 250.000 eur. Vypustili tiež možnosť odpočítať si peňažné plnenie na podporu športu, uznávať sa bude len nepeňažné plnenie vo forme športového náčinia a vybavenia.

Medzi základné podmienky, ktoré musí daňovník splniť pri uplatnení odpočtu, okrem iného patrí, že v zdaňovacom období vykáže kladný základ dane po znížení o odpočet daňovej straty, pričom je umožnený prenos neuplatneného odpočtu do nasledujúcich najviac piatich zdaňovacích období. Výdavky, na ktoré sa odpočet uplatňuje, musia byť zároveň daňovými výdavkami a daňovníkovi nebola na tieto výdavky poskytnutá podpora z verejných financií. Novela zároveň ukladá Finančnému riaditeľstvu SR zverejňovať zoznam daňovníkov, ktorí si odpočet uplatnia.

Novelou sa tiež zavádza oslobodenie od dane z príjmu zo závislej činnosti do výšky 300 eur pre trénerov zapísaných v registri fyzických osôb v športe. V rovnakej výške budú mať aj odpočítateľnú položku na sociálne odvody. Novela bude účinná od 1. januára 2026.