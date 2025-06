Nové opatrenia proti zneužívaniu PN prinášajú výrazné úspory pre štátny rozpočet

Posilnenie právomocí posudkových lekárov prináša ovocie v oblasti boja proti fiktívnym PNkám, uviedol Tomáš (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

BRATISLAVA - Počas prvých piatich mesiacov tohto roka došlo k poklesu fiktívnej dočasnej práceneschopnosti (PN). Najvýraznejší medziročný pokles pri týchto PN zaznamenala Sociálna poisťovňa (SP) v januári 2025, a to o vyše 15.000. V májovom hodnotení ide medziročne o zníženie o 12.957. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) za účasti generálneho riaditeľa SP Michala Tarišku.

„Čím viac ušetríme na fiktívnych PN, tým viac peňazí zostane pre ľudí, ktorí ich reálne potrebujú, napríklad na invalidné dôchodky. Na prelome rokov sme aj prijali kvôli tejto našej iniciatíve legislatívne zmeny a tá najhlavnejšia bola tá, že sme posilnili kompetencie posudkových lekárov Sociálnej poisťovne, a to tak, že od januára tohto roka už posudkoví lekári majú právo ukončovať neoprávnené PN,“ povedal Tomáš.

Najmenší pokles fiktívnych PN bol podľa neho v marci, konkrétne o 3842, to však súvisí s obdobím s vysokým počtom viróz. Za päť mesiacov tohto roka sa znížila aj priemerná dĺžka PN zo 43,5 dňa na 41 dní. V roku 2023 trvala priemerne PN na jednu osobu až 46 dní. Šéf rezortu práce priblížil, že na Slovensku za prvých päť mesiacov tohto roka premaródovali ľudia o 1,2 milióna dňa menej ako za rovnaké vlaňajšie obdobie. Zároveň každá desiata PN bola buď ukončená rozhodnutím posudkového lekára, alebo na jeho podnet.

Od januára do mája tohto roka SP usporila na vyplácaní nemocenských dávok 24 miliónov eur. V prípade zaplatených odvodov, ak ľudia už nemaródovali a začali pracovať, došlo k ušetreniu 14,4 milióna eur a pri odvodoch do zdravotných poisťovní to bolo šesť miliónov eur. Rovnako sa to týka aj daní z príjmu fyzických osôb, čo prinieslo úsporu pre štát, teda samosprávy v hodnote 3,6 milióna eur. Ak by SP postupovala takýmto tempom naďalej, tak za celý rok ušetrí pre štát a samosprávy 100 miliónov eur.

Minister práce vyzdvihol aj spoluprácu s ministerstvom zdravotníctva

Minister práce vyzdvihol aj spoluprácu s ministerstvom zdravotníctva pri elektronickej zdravotnej knižke občanov, kde by mohli všetci lekári v SR zapisovať potrebné údaje o pacientoch. Týmto krokom by sa mohla zefektívniť komunikácia aj medzi lekármi a SP, ktorá bude rýchlejšie rozhodovať o nárokoch na nemocenskú dávku. Počas leta chce rezort práce pracovať aj na ďalších legislatívnych zmenách, a to zavedením kontroly pri dvoch obdobiach, keď SP eviduje veľký počet neoprávneného zneužívania PN. Ide o obdobie v skúšobnej lehote a takzvanej ochrannej dobe, keď je zamestnanec prepustený z práce alebo z nej odíde sám.

Zároveň apeloval na firmy, ktoré zneužívajú PN a umelo posielajú svojich zamestnancov maródovať počas zimných mesiacov, lebo nemajú dostatok práce. Patria sem najmä stavebné firmy, ktoré majú podľa neho o 200 % viac PN v zimných mesiacoch oproti zvyšku roka. Vysoký počet PN je aj v agentúrach, ktoré sprostredkúvajú zamestnanie.