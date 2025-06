Samit o budúcnosti Slovenska ukáže piliere jeho dlhodobej vízie, uviedol prezident Pellegrini

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Keďže vláda je do značnej miery vyťažená riešením každodenných problémov, prezidentský palác chce podľa neho prispieť k práci na dlhodobých víziách rozvoja, ktoré by formátom prekračovali rozmer jedného volebného obdobia. „Mali sme veľký okrúhly stôl k reforme verejnej správy. Pred pár dňami som mal veľký okrúhly stôl k moderným technológiám a umelej inteligencii,“ povedal prezident.

V debatách by chcel pokračovať

Všetky doterajšie aktivity prezidentského paláca zamerané na podporu tvorby dlhodobejších vízií rozvoja Slovenska by podľa Pellegriniho mali smerovať k jednej veľkej diskusnej sérii, ktorú nazval „samitom o budúcnosti Slovenska“. Takúto sériu diskusií by chcel rozbehnúť v poslednej časti tohto roka. „Niekedy na jeseň alebo koncom roka by som chcel pripraviť kolo rokovaní, možno najprv jedno veľké stretnutie v Bratislave, a potom minimálne v ôsmich krajoch. Nazvem to samit o budúcnosti Slovenska,“ vyhlásil prezident. V debatách by chcel potom pokračovať v priebehu budúceho roka. „Chcem, aby sme bez politického trička diskutovali o tom, čo majú byť do roku 2035 tri - štyri základné piliere vízie, na ktorých sa všetci zhodneme,“ dodal.

Na otázku, prečo sa rozhodol nevypísať referendum o zákaze uplatňovania protiruských sankcií, prezident odpovedal, že rozhodol v zmysle ústavy. „Ústava hovorí o troch možnostiach. Vyhlásiť, nevyhlásiť, alebo, ak má (prezident) pochybnosť, môže sa spýtať na ústavnom súde. Ale načo tu máme prezidenta, ak sa má stále pýtať na ústavnom súde? Načo sú potom tie prvé dve možnosti?“ opýtal sa Pellegrini. Dodal, že na základe vlastného presvedčenia, ale aj podkladov, ktoré mal k dispozícii, nemohol konať inak. „Prezident musí vedieť urobiť aj rozhodnutie, ktoré môže byť nie úplne populárne, ak je presvedčený, že je na prospech Slovenskej republiky,“ konštatoval.

Na otázku, či je pripravený podpísať zrušenie dňa pracovného pokoja počas štátneho sviatku 17. novembra, ak parlament v rámci konsolidácie verejných financií schváli zodpovedajúcu legislatívu, prezident odpovedal, že si v takom prípade bude musieť s kolegami odpovedať na otázku, či sa vážnosť štátneho sviatku meria tým, že v ten deň nemusíte ísť do práce. Osobne považuje za dôležitejšie to, aby si spoločnosť vrátane vlády významný míľnik, ktorým bol 17. november, dôstojne pripomenula. „Diskusia nesmie skĺznuť len k tomu, že v ten deň nejdem do školy a ostanem doma, lebo je 17. november,“ uviedol.

Aktuálny medzinárodný obraz Slovenskej republiky je podľa Pellegriniho horší ako v čase, keď bol premiérom on. „Ak hovorím o politike na všetky štyri svetové strany, tak jednou z nich je, a aj ostane, západ. Mám pocit, akoby sme sa z týchto štyroch strán viac sústredili na tri a západ opomíname,“ povedal prezident. Dodal, že on osobne na všetkých medzinárodných fórach vysvetľuje, že Slovensko je spoľahlivým partnerom.