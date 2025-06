Letná dovolenka v ohrození? Piloti českej aerolinky hrozia ostrým štrajkom: K moru lietajú aj z Bratislavy!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA/PRAHA - Najväčší český letecký dopravca Smartwings čelí štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili štyri odborové združenia pilotov a posádok. Kritizujú preťažovanie, nedostatok personálu aj nepredvídateľné zmeny v plánovaní letov. Ak by došlo k ostrému štrajku, mohol by mať výrazný dopad aj na slovenských dovolenkárov. Smartwings totiž zabezpečuje viacero priamych letov z Bratislavy do obľúbených dovolenkových destinácií.

Do štrajkovej pohotovosti sa minulý týždeň zapojili odborové organizácie Smart Unity, Odborová organizácia posádok lietadiel, České združenie dopravných pilotov CZALPA ČSA a odborový zväz zamestnancov letectva. Odbory požadujú okamžité zlepšenie pracovných podmienok. Upozorňujú na časté porušovanie pravidiel, ignorovanie bezpečnostných rizík či slabú komunikáciu zo strany vedenia. Vyhlásená štrajková pohotovosť je prvým krokom k prípadnému ostrému štrajku, ktorý môže nasledovať už po 10 dňoch, ak sa situácia nezlepší.

"Smartwings je najväčšou tuzemskou leteckou dopravnou spoločnosťou, ktorá je, žiaľ, – oproti želaniu ich zamestnancov – známa častými meškaniami či rušenými letmi. Táto skutočnosť je daná okrem iného nedostatkom letového personálu spôsobeným veľkou fluktuáciou pilotov v spoločnosti," uviedli odbory. Upozornili pritom, že zhruba 60 percent pilotov Boeing 737 je vo firme menej ako tri roky.

Situácia je podľa nich výsledkom prístupu spoločnosti k zamestnancom, spomínajú pritom napríklad náhodné zmeny v plánovaní letov, dlhé pobyty v zahraničí, nerešpektovanie noriem, bagatelizáciu bezpečnostných rizík spojených s niektorými destináciami alebo nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov. Odbory zároveň uviedli, že vedenie aerolínií vyzvali na riešenie situácie už v minulých týždňoch, žiadnych zmien sa však nedočkali.

Smartwings tieto tvrdenia odmieta a tvrdí, že je na letnú sezónu personálne aj technicky pripravená. O prípadnom štrajku hovorí ako o nátlakovom nástroji v rámci kolektívneho vyjednávania, ktorý by bol podľa nej v súčasnosti nezákonný. Argumentuje aj tým, že nikto z pilotov neprekračuje mesačný limit 100 odlietaných hodín a mzdy pilotov sa od mája zvýšili v priemere o šesť percent.

Dopad aj na Slovákov?

Ak by došlo k ostrému štrajku, mohol by mať výrazný dopad aj na slovenských dovolenkárov. Smartwings totiž zabezpečuje viacero priamych letov z Bratislavy do obľúbených destinácií ako Grécko, Taliansko, Španielsko, Bulharsko či Cyprus. Pri zhoršení situácie hrozí zrušenie pravidelných aj charterových letov. V krajnom prípade by sa dovolenkári nemuseli dostať do cieľových destinácií alebo by mohli uviaznuť v zahraničí.

Cestujúci sa však nemusia obávať o svoje peniaze – v prípade, že by zájazd nebolo možné realizovať, majú nárok na vrátenie peňazí. Ak by niekto zostal „uväznený“ v dovolenkovej destinácii, postarať sa o neho musí cestovná kancelária. Problémom však môže byť nedostatok náhradných lietadiel, keďže počas letnej sezóny bývajú letecké kapacity naplno vyťažené.