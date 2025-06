Vláda rokuje v Pečovskej Novej Vsi: Pre okresy Prešov a Sabinov schválila vyše 2,5 milióna eur

(Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Vláda okrem iného schválila aj 100.000 eur na vybavenie novovybudovanej Cirkevnej základnej školy v mestskej časti Prešov - Solivar, 40.000 eur má prispieť k realizácii ekologických opatrení pri riešení statickej dopravy prešovského amfiteátra. Sumou 50.000 eur vláda podľa schváleného uznesenia podporí mesto Veľký Šariš v prípade vybavenia novovznikajúcej škôlky v miestnej časti Kanaš, rovnaká čiastka má pomôcť obci Podhorany pri zámere vypracovať projektovú dokumentáciu pre zriadenie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.

Obec Lúčka dostane príspevok 40.000 eur na odstránenie havarijného stavu rámového mosta v časti Potoky, obec Uzovce môže rátať s 35.000 eurami na vybudovanie malej fotovoltickej elektrárne pre verejný vodovod. Obec, v ktorej kabinet na výjazdovom rokovaní zasadal, Pečovská Nová Ves, dostala 65.000 eur na realizáciu výstavby rozhľadne, 70.000 eur má v obci Nižný Hrabovec sanovať mimoriadnu situáciu a zabezpečiť projektovú prípravu vybudovania ČOV. Z menších čiastok dostalo napríklad 12.000 eur občianske združenie Symfónia v Sabinove za účelom podpory žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej školy Sabinov a ich účasti na európskom šampionáte.

Súčasťou uznesenia sú aj úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú pripraviť a v určených termínoch zrealizovať opatrenia na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie a životných podmienok obyvateľov regiónu. Výrazná časť sa týka dopravných projektov. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má napríklad do konca roka zabezpečiť realizáciu veľkoplošnej opravy na ceste I. triedy č. 18 v úseku Branisko - Široké - Fričovce i opravy vrstiev na ceste I/21 v obci Chmeľov. Do konca roka má tiež rezort dopravy vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby mosta v Lipanoch, súčasťou ďalších úloh je zabezpečenie viacerých projektových dokumentácií.

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) i minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) sa majú zaoberať financovaním a možnosťami rozvoja kanalizačnej a vodárenskej infraštruktúry v regióne, minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) má zasa prostredníctvom svojho rezortu posúdiť vhodnú podporu realizácie projektu výstavby tréningovej haly a obnovy parkúrového areálu v Prešovskom samosprávnom kraji, s prešovským VÚC sa má spoločne zaoberať možnosťou prekrytia velodrómu v PSK.

(Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Spoločnosť DKR Group dostane stimul 1,2 mil. eur na výrobu v Petrovanoch

Spoločnosť DKR Group založená ukrajinskými podnikateľmi dostane na zriadenie výroby nehorľavých zmesí určených na výrobu káblov a vodičov štátny investičný stimul vo výške 1,27 milióna eur. Firma by mala v Petrovanoch (okres Prešov) preinvestovať spolu viac ako 2,54 milióna eur a do konca roka 2027 zamestnať 28 ľudí. Vyplýva to zo návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda.

Spoločnosť DKR Group bola založená 15. apríla 2023 a predmetom jej podnikania je výroba plastov a plastových výrobkov, ako aj iná obchodná činnosť. Spoločníkmi je päť fyzických osôb s trvalým pobytom na Ukrajine. Väčšina spoločníkov prijímateľa založila a v minulosti riadila ukrajinskú výrobnú spoločnosť Prominvest Plastic v Charkove na Ukrajine. Výrobný závod bol však vojnou zničený a výroba bezhalogénových a nehorľavých káblových zmesí bola prerušená. Ukončenie prác na investičnom zámere je naplánované na jún 2026. Dosiahnutie plnej kapacity výroby firma plánuje na december 2026. Celá produkcia je určená na export, z toho 60 % na trh Európskej únie a 40 % na trh tretích krajín.

Odmena pre pracovníkov štátu nebude mať vplyv na príspevok na opatrovanie

U zamestnancov v štátnej a vo verejnej správe, ktorí sú zároveň poberateľmi príspevku na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), nebude mať vyplatenie odmeny 800 eur vplyv na nárok na peňažný príspevok na opatrovanie. Vyplýva to z novely vládneho nariadenia, ktoré v stredu schválil vládny kabinet. „Z dôvodu vyplatenia odmeny súvisiacej s výkonom zamestnania by niektorým poberateľom príspevku na opatrovanie mohol zaniknúť nárok na peňažný príspevok na opatrovanie, nakoľko ich príjem zo zamestnania by presiahol 2,5-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,“ spresnil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nariadenie vlády sa na rokovanie vlády podľa ministerstva práce predkladá s cieľom, aby vyplatenie odmeny nemalo negatívny vplyv na poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie zamestnancom - poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie. Niektorí zamestnanci okrem výkonu svojho zamestnania totiž vykonávajú súbežne aj opatrovanie fyzickej osoby s ŤZP a je im poskytovaný peňažný príspevok na opatrovanie.

Stavy ošípaných boli v SR k 15. máju na úrovni 518.177 kusov

Stavy ošípaných boli na Slovensku k 15. máju 2025 na úrovni 518.177 kusov (ks). Vyplýva to z informácie o aktuálnej situácii so šírením afrického moru ošípaných (AMO) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda. „V roku 2022 bolo zaznamenaných päť prípadov AMO v chovoch domácich ošípaných. Dňa 2. augusta 2024 bolo opäť po vyše dvoch rokoch potvrdené ďalšie ohnisko AMO u domácich ošípaných. Posledné potvrdené ohnisko AMO u domácich ošípaných bolo 2. mája 2025 v komerčnom chove v katastri obce Dolné Semerovce v okrese Levice. V predmetnom chove došlo k depopulácii a neškodnému zlikvidovaniu 18.568 ks ošípaných (18.068 usmrtených kusov a 500 ks úhynov),“ spresnil agrorezort.

Od 1. marca do 30. apríla 2025 bolo podľa informatívneho materiálu MPRV ulovených 2999 ks diviačej zveri, ktorá je prenášačom AMO. Ku koncu apríla 2024 bolo ulovených 3797 ks diviačej zveri. Uhynutých bolo v poľovníckej sezóne 2025/2026 do konca apríla tohto roku 278 ks, v poľovníckej sezóne 2024/2025 to bolo 1203 ks diviačej zveri.

V 9 obciach v Prešovskom kraji vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity

V deviatich obciach v Prešovskom kraji bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. Najťažšia situácia je v Brežanoch a Malom Šariši v okrese Prešov, kde platí aj mimoriadna situácia. Po výjazdovom rokovaní vlády o tom informoval premiér Robert Fico (Smer-SD). Deklaroval, že ak budú vyčíslene škody, vláda pristúpi k odškodneniu týchto obcí. „Sú to síce lokálne povodne, ale spôsobujú často veľké škody, podmyté cesty, zničené mosty, zatopené rodinné domy, športoviská,“ povedal predseda vlády. Príslušní ministri podľa riešia aj potrebu pontónového mosta v Brežanoch.

Významné zmeny v rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia nenastali

Z výsledkov monitorovania jednotlivých zložiek životného prostredia, potravinového reťazca a poľnohospodárskych produktov v roku 2024 vyplýva, že obsah umelých rádionuklidov v základných druhoch potravín a krmovín je na hranici detegovateľnosti a ich príspevok k radiačnej záťaži obyvateľstva v dôsledku ingescie je nevýznamný. Vyplýva to z výročnej správy o radiačnej situácii na území SR a o ožiarení obyvateľstva za rok 2024, ktorú na rokovanie vlády predložil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

„Porovnaním výsledkov monitorovania rádionuklidov vo vzorkách mlieka, poľnohospodárskych produktov a ornej pôdy odobratých v okolí atómových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce a v ostatných lokalitách Slovenskej republiky v roku 2024 neboli zistené významné rozdiely v rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia,“ uviedol úrad v správe.

Konštatuje v nej tiež, že sieť včasného varovania v súčasnosti pokrýva celé územie SR a za normálnej radiačnej situácie plní základnú funkciu. „Jednotlivé monitorovacie miesta sú rovnomerne a husto distribuované v rôznych nadmorských výškach, aj v porovnaní s okolitými krajinami je toto usporiadanie dostatočné a účelné,“ konštatoval ÚVZ. Upozornil však na to, že vzhľadom na prebiehajúci vojenský konflikt na Ukrajine a potenciálny vznik núdzovej situácie pokladá za potrebné zvážiť doplnenie siete včasného varovania o ďalšie monitorovacie miesta hlavne v blízkosti východnej a severnej hranice SR.

Hygienici tiež pripomenuli, že v roku 2024 sa uskutočnili dve cvičenia za účasti stálych a vybraných pohotovostných zložiek, ktoré riešilo prepojenie a reakcieschopnosť jednotlivých zložiek radiačnej monitorovacej siete Slovenskej republiky (RMS). „Cvičenia, napriek tomu, že sa skončili úspešne, boli predmetom diskusií smerujúcich k zlepšeniu súčasného stavu. V roku 2025 bude tento typ cvičenia zopakovaný,“ dodal ÚVZ.