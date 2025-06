Polícia v Košickom kraji riešila opitého mladíka za volantom aj nehodu motorkára

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Mladíka zastavili na jednej z trebišovských ulíc. Ešte nikdy nemal vydané vodičské oprávnenie a auto zn. Škoda Octavia si vzal bez predchádzajúceho súhlasu jeho majiteľa. „Navyše, keď ho policajti podrobili dychovej skúške, jej výsledok bol pozitívny,“ spresnila polícia, podľa ktorej mal v dychu 1,65 promile alkoholu a Deň detí strávil v cele policajného zaistenia. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla a trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Pravdepodobne na neprispôsobenú rýchlosť doplatil okolo poludnia 60-ročný motocyklista. Medzi obcami Mlynky a Hnilec v okrese Spišská Nová Ves prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s autom zn. Mazda. Motocyklista prilbou narazil do jeho čelného skla a spadol na zem. Ani u jedného z dvojice vodičov sa prítomnosť alkoholu nepotvrdila. „Keďže sa zdravotný stav motocyklistu začal zhoršovať, do svojej starostlivosti si ho prevzala posádka leteckých záchranárov, ktorá ho transportovala do popradskej nemocnice. Podľa predbežnej lekárskej správy motocyklista utrpel ťažké zranenia, z ktorých sa bude liečiť minimálne tri mesiace,“ dodali policajti.

Pripomenuli, že v nedeľu boli na cestách vo zvýšenej miere, pričom v 109 prípadoch odhalili prekročenie povolenej rýchlosti. Bezpečnostný pás nepoužilo 13 vodičov a technický stav 15 vozidiel nevyhovoval predpísaným normám. Počas akcie podrobili dychovej skúške 900 vodičov. Jeden z nich, ktorého zastavili v Košiciach, mal v dychu 2,25 promile alkoholu.