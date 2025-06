Medzi Smerom a Hlasom sa znova rozhorel spor: Nezhody pre post guvernéra NBS! Fico hovorí o zrade Kažimíra

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Zdá sa, že koalícia má na stole ďalší dôležitý post, na obsadení ktorého sa nevedia dohodnúť. Guvernérovi NBS Petrovi Kažimírovi sa koncom júna skončil mandát. Stalo sa tak navyše v čase, kedy ho Špecializovaný trestný súd uznal za vinného vo veľkej korupčnej kauze. Riešenie vedenia naše Národnej banky je v rukách vládnej trojky. Tá sa však musí najskôr dohodnúť na tom, či opätovne navrhnú Kažimíra, alebo dať na stôl nové meno, ktoré by bolo priechodné pre všetkých. To je však zatiaľ v nedohľadne.

Guvernér NBS sa nateraz sám odísť nechystá a to ani potom, ako bol minulý týždeň neprávoplatne odsúdený v korupčnej kauze, kde proti nemu svedčil bývalý šéf finančnej správy František Imrecze. Kažimír vinu odmieta. „...nie, neodstúpim. A nie je to žiaden môj osobný vzdor, ale postoj človeka, ktorý je presvedčený o svojej nevine, stojí si za svojimi rozhodnutiami a rešpektuje právny rámec, v ktorom pôsobí. A v tomto postoji zotrvám až do rozhodnutia príslušných orgánov o mojom nástupcovi,“ napísal v komentári zverejnenom na portáli hnonline.sk.

„Príslušné orgány“ však zatiaľ dohodu na Kažimírovom nástupcovi nemajú. Koaličná trojka vidí otázku Kažimírovho pôsobenie na čele Národnej banky totiž rozdielne. Podľa koaličnej zmluvy má dať návrh na nového guvernéra NBS strana Hlas-SD. Tá stojí pevne za Kažimírom a v pozícii by ho rada videla aj naďalej. "Budem navrhovať Petra Kažimíra na ďalšie funkčné volebné obdobie,“ povedal minister vnútra a šéf strany Matúš Šutaj Eštok. Nič na tom nemení ani fakt, že Peter Kažimír je aktuálne neprávoplatne odsúdený.

Problém s ním nemá ani šéf SNS Andrej Danko. Priamo síce nepovedal, či by Kažimíra podporili, no podľa šéfa SNS nemajú dôvod spochybňovať jeho prácu. „Považujem Petra Kažimíra za profesionála. Tieto technické veci, ktoré okolo vznikajú, to všetko sa vysvetlí, ale myslím si, že svoju funkciu zastával dobre,“ povedal šéf národniarov.

Iné je to však v prípade najsilnejšej koaličnej strany Smer-SSD, z ktorej paradoxne Kažimír politicky vzišiel. Kažimír ešte predtým, ako odišiel do čela Národnej banky, vo farbách Smeru riadil dôležitý rezort financií a vysoko sa dostal aj v straníckej hierarchii, kde zastával post podpredsedu. Zlom však nastal v roku 2020, keď Smer opustila skupina poslancov okolo Petra Pellegriniho a síce Kažimír už technicky v tom čase v strane nebol, Fico ho dodnes označuje za zradcu spätého s týmito udalosťami. Podľa svojich slov má množstvo dôvodov, prečo by sa Kažimír už v druhom funkčnom období guvernérom NBS stať nemal.

Šéf Hlasu Matúš Šutaj však Ficovi odkázal, že by mal „rešpektovať to, že každý máme nejaký politický názor, že sme sa ako skupina poslancov v roku 2020 rozhodli vytvoriť politickú stranu Hlas.“ Nateraz to teda na dohodu nevyzerá.

Petrovi Kažimírovi uplynulo funkčné obdobie 1. júna. Podľa zákona však na poste zotrvá až do doby, kedy nebude zvolený jeho nástupca. Nového guvernéra totiž vymenúva prezident na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky.