PS vyzýva ministrov Hlasu, aby navrhli odvolať splnomocnenca vlády Kotlára

Oskar Dvořák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ministri za Hlas-SD by mali navrhnúť odvolanie Petra Kotlára z postu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Vyzval ich na to podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS). Poukázal na to, že Kotlár mal do konca júna vláde predložiť svoju analýzu o manažovaní pandémie a zatiaľ tak neurobil. Minister školstva a podpredseda Hlasu-SD Tomáš Drucker dávnejšie vyhlásil, že pokiaľ Kotlár analýzu do konca júna nepredloží, mal by vo funkcii skončiť.